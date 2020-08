«Quienes participen en las parlamentarias de diciembre no deberían -venderse barato»

El encargado de negocios de EEUU en el país consideró que los próximos comicios “serán una farsa” porque el país no cuenta con las condiciones mínimas para ejercer el derecho al sufragio

El encargado de negocios de la Oficina Externa de la administración de Donald Trump, James Story, en medio de una entrevista exclusiva para el portal web El Diario, precisó que el apoyo internacional en Venezuela se logra únicamente con la unidad en torno al líder opositor Juan Guaidó.

Asimismo, recalcó que “hay personas que piensan que pueden salir de las cenizas si hacen autoataques a la oposición democrática”. Agregando que quienes piensan en participar en las venideras elecciones parlamentarias las cuales fueron convocadas por Nicolás Maduro “no deberían venderse barato”.

Story al ser cuestionado sobre la liberación del diputado Juan Requesens consideró que los “falsos diálogos no resuelven las cosas” porque a su juicio el hecho que el parlamentario esté en su casa no indica que se estén cumpliendo todos sus derechos.

“Me alegro de que Juan Requesens se encuentre en su casa, pero hay dos cosas importantes. Uno, es que si lo dejaron salir es bastante obvio que él no formó parte del show del drone en agosto de 2018, porque cómo pueden dejar salir a una persona si estuviese involucrada en un atentado de magnicidio como dice el régimen. Y dos, la manera de encarcelar al diputado fue inconstitucional y sus derechos siguen siendo acusados con casa por cárcel”, aseguró.

Por otro lado, consideró que los próximos comicios “serán una farsa” porque el país no cuenta con la condiciones mínimas para ejercer el derecho al sufragio, lo cual fue considerado por más de 30 países del mundo en medio de un comunicado.

“La gran mayoría de los venezolanos -84%, si no me equivoco-, dicen que no quieren participar en un fraude”, puntualizó.

ElUniversal