Sucre | Anciano no va al entierro de su esposa por falta de Bs. 150.000

Cumaná.- Rafael Ledo, un anciano de 98 años residenciado en la comunidad El Yaqué, municipio Montes del estado Sucre, no asistió al entierro de su esposa en Cumaná por falta de 150.000 bolívares en efectivo para cancelar el transporte público. Su vecino, Juan Méndez, contó a El pitazo este lunes 31 de agosto, que Ledo la semana pasada, no abordó el autobús por que debía pagar 300.000 bolívares, por su pasaje y el de su acompañante.

Explica que el anciano se encuentra en silla de rueda y por esa razón, un familiar iba a llevarlo hasta la capital del estado Sucre al sepelio de su cónyuge. “Adicionalmente al pago en efectivo, Ledo debía colaborar con un litro de gasolina que estaban vendiendo en un dólar (unos 310.000 bolívares)”, dijo.

Méndez afirmó que el mes de marzo, antes de iniciarse la pandemia del COVID-19, para trasladarse desde Cumaná a Cumanacoa el pasaje en el trasporte público era de 5.000 bolívares, después los conductores aumentaron a 7.000 bolívares y en entre los meses de julio y agosto, los usuarios deben cancelas 150.000 bolívares por abordar una unidad que cubra esta ruta.

“Los colectores de los autobuses les dicen a las personas que se bajen del carro, si no tienen el pasaje completo. No respetan y humillan sobre todo los abuelitos”, señala Méndez al explicar que las autoridades locales no hacen nada para proteger al pueblo de este abuso cometido por los transportistas.

Petra Urbaneja, otra vecina de 64 años, señala que, como ese problema, hay otros que tienen que resolver el alcalde Tomas Bello, Cumanacoa, y el gobierno de Nicolás Maduro como es la falta de dinero en efectivo, que con el cierre de los bancos en la cuarentena social se agudizó aún más la poca circulación de los billetes en la calle.

Esta ama de casa, explicó que un alto porcentaje de la población de Cumanacoa se dirigía diariamente a Cumaná a realizar sus compras y debido a la falta del efectivo no pueden realizar este viaje de unos 45 minutos. Además, exigió alumbrado público y agua potable las 24 horas al día para unas 500 familias que residen en este sector en la carretera nacional Cumaná-Cumanacoa.

Denunció que un año y dos meses tienen, aproximadamente, sin el suministro de gas doméstico en sus casas un grupo de vecinos que usa la bombona de 43 kilos. “En la comunidad solo pasan los camiones de la empresa del gobierno de Sucre vendiendo los cilindros de gas de 10 y 18 kilos”, cerró.