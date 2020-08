Mirar el reloj cada hora de la noche es angustiante y muy poco beneficioso para el organismo. Parece que no dormir únicamente se asocia al cansancio físico, pero la realidad es que la falta de sueño afecta a nuestra mente y a la manera en la que afrontamos el día.

Una persona que padece insomnio tiene sensación de fatiga, irritabilidad, hará malas digestiones, tendrá dificultad para concentrarse e incluso perderá la libido. Dormir por la noche supone descansar el cuerpo y la mente y desintoxicar el organismo y, además, nos aleja de enfermedades como la hipertensión o el infarto cerebral. Dormir todo lo cura, porque también favorece la cicatrización de heridas y estimula la hormona del crecimiento.

Las principales causas del insomnio son enfermedades de diferente índole como las metabólicas, neurológicas, urológicas e incluso psicológicas, como la depresión, la ansiedad y el estrés y algunas más graves como la esquizofrenia. No obstante, también existen una serie de factores externos que perjudican nuestras horas de sueño: no tener un espacio de descanso bien ventilado, libre de ruidos, libre de iluminación, tener una decoración estridente en la habitación o tener televisión u ordenadores en el cuarto.

Trucos para conciliar el sueño de manera natural

Si padeces este trastorno y ya no sabes de qué manera convocar a Morfeo en este post te contamos cómo conciliar el sueño de manera natural. ¡Toma nota!

*Mantén una alimentación sana y equilibrada. Evita hacer cenas copiosas e ingerir alimentos altos en grasas y acidificantes. Es mejor tomar fruta, verduras o caldos calientes. Evita también las bebidas con cafeína, el tabaco y el alcohol.

*Realiza ejercicio físico durante el día. Hacer deporte te hará estar en forma y sentirte con mucha más vitalidad pero, encima, cuando llegue la hora de ir a la cama caerás redondo. Hacer ejercicio te obliga a liberar endorfina y dopamina, reduciendo el estrés y relajando el cuerpo. Eso sí, no lo practiques justo antes de acostarte, porque tu cuerpo y tu mente estarán demasiado activos.

*Ponte horarios. Si decides irte a las cama a las 11 de la noche, tú cuerpo se adaptará a tu rutina y descansarás mucho mejor. Además, es recomendable que siempre realices las mismas actividades antes de dormir: ducharte, echarte crema, leer…

*No uses la cama como tu mesa de trabajo. La cama es para dormir, no es un lugar donde ponerte a trabajar con el ordenador. Si realizas actividades diferentes a la de descansar en la cama, tu cerebro asociará este espacio como un lugar en el que estar despierto y te será mucho más difícil conciliar el sueño cuando quieras hacerlo.

*Saca de la habitación la televisión. Sabemos que es un placer ver la tele desde la cama, pero esto es contraproducente para tu ritmo circadiano del sueño porque las ondas y la luz estimulan tu cerebro y provoca que tu cuerpo se active.

*Si no puedes dormir, no te quedes en la cama. A diferencia de lo que se suele pensar, seguir en la cama tras haber dado 100 vueltas, no hará que te acabes durmiendo, y si lo haces el sueño no será reparador. Por eso, es mejor que te levantes y hagas ejercicios de relajación hasta que te entre el sueño.

*Mantén tu habitación en condiciones. Tener un colchón que se adapte a tus necesidades, eliminar todo rastro de luz y de ruido, mantener una temperatura adecuada y una decoración sencilla y poco estridente serán clave para que te sientas relajado y te duermas.

*Toma infusiones. La valeriana, la tila, la manzanilla y la amapola de California son remedios naturales procedentes de plantas y tienen propiedades sedantes y calmantes que te ayudarán a la conciliación del sueño de una manera profunda y de calidad.

aquilea.com