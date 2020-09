🤑La millonada que ganaría Messi en el City -😠El Barcelona se cae a pedazos y Piqué de vacaciones -🧐Neymar se queda en París

Lo que pasó ayer 💰 1. Se revela cuánto ganaría Lionel Messi si decide fichar por el Manchester City 😡 2. “¿No te importa la situación actual del Barça?”: Gerard Piqué se va de vacaciones y la afición culé lo critica Dato:Varios fanáticos culés consideraron que el futbolista no estaba siendo sensible con la crisis por la que el club pasa con Messi y criticaron sus vacaciones familiares😤 😬 3. Neymar revela intenciones de mantenerse en el París Saint Germain “para ganar la Champions” Todo parece indicar que Neymar no saldrá en este mercado de verano, ya que declaró en una entrevista reciente que su intención es ser campeón de la Champions League con el París Saint Germain la próxima temporada😎 Dato: Luego del vaivén de noticias de Lionel Messi y el Barcelona, el caso de Neymar🙄 pasó a segundo término, pero acaba de cobrar relevancia luego de las declaraciones que el brasileño hizo a la revista oficial del PSG 🤫 4. ¡Tómala! Jürgen Klopp explica por qué CR7 es mejor que Messi Dato: Klopp asegura que Messi no ha ganado nada importante para su selección y desde que se fueron Xavi e Iniesta del Barcelona🤯 🤗 5. Tyson Fury libre para pelear con Anthony Joshua el próximo año, confirma el CMB Dato: Fury se enfrentará a Deontay Wilder en su tercera pelea con el cinturón del CMB en juego, mientras que Joshua se enfrentará a Kubrat Pulev en diciembre con los cinturones de la AMB, la OMB y la FIB en juego🤛 🙀 6. Miguel Oliveira, piloto de MotoGP, se casará… ¡Con su hermanastra! Dato: En el 2003, los padres del piloto y su actual novia se casaron, por lo que ellos pasaron a ser hermanastros🤨 😱 7. Lautaro no quiere firmar con el Barcelona por el conflicto con Messi Dato: Tras la negativa de Lautaro, el Barcelona ya tiene un plan B y este es Ciro Immobile, delantero de Lazio que ganó el título de goleo en Italia marcando 36 goles en Serie A🤓