Horóscopo de Adriana Azzi hoy 1 de septiembre de 2020

El horóscopo de Adriana Azzi hoy 1 de septiembre te indica que debes poner todo en orden de prioridad y proponerte a buscarle solución a todo.

Adriana Azzi es una vidente afamada con una amplia trayectoria. Conocida también como astróloga, numeróloga, experta en el tarot, magia celeste, chamanismo y demás artes metapsíquicas en general. A través de las cartas conjurará para ti, comenzarás un proceso de autoentendimiento.

Horóscopo de Adriana Azzi hoy 1 de septiembre

Escucha tu corazón, pero no ignores la realidad. Clarifica tus objetivos en la vida . El el consejo del horóscopo de Adriana Azzi.

Horóscopo de hoy Aries

Palabra clave: Perseverancia.

Número de suerte: 831

Tu fortaleza te hace salir adelante. Te destacas en una reunión. La gente hace comentarios a tu favor. Situación donde tendrás que controlarte en medio de una fuerza o violencia. Madre que hará una confesión. Alegrías por compra de ropa y zapatos. Una situación que llegará a un juicio final.

Trabajo: Alegrías familiares. Celebraciones por logros políticos. Paseo en lancha por negocio.

Salud: Hacer ejercicios.

Amor: Semana favorable para estimular una relación. Bodas y celebraciones. Amigo que se casa.

Parejas: Bendiciones en tu hogar. Recibes resultados de exámenes. Familiar con problemas de embarazo.

Solteros: Un nuevo amor. Cambio de look. Invitaciones que no puedes faltar. Amiga te ofrece un empleo.

Mujer: Amigos del exterior que te llaman. Recibes una visita inesperada. Estarás presente en la discusión en la calle.

Hombre: Estarás en la búsqueda de algo con mayor productividad. Hecho curioso con un grupo de trabajadores.

Consejo: Amor es lo que te sobra para dar y recibir, bendice tu día a día.

Horóscopo de hoy Tauro

Palabra clave: Lucha.

Número de suerte: 101

Nuevas aventuras. Salida por carretera. Reuniones para discutir un contrato. Deja de luchar contigo mismo. Revelación de un muerto en un sueño. Acercamiento vinculado con niños. Temas sobre un matrimonio. Si estudias requieres de más concentración en lo que haces.

Trabajo: Cambio de empleo. Si alguien te habla mucho aléjate. Sale el sol en tu camino. Recibes un pago.

Salud: Chequea tu tensión arterial.

Amor: Escucha tu yo interno en el amor. Buenas energías en el amor. Alguien conocido te declara su amor.

Parejas: Sale el sol en tu vida. Se constante con un proyecto. Llamada importante para un empleo.

Solteros: Inestabilidad por los contratiempos. Controla tus malos pensamientos.

Mujer: Deja las angustias. Tus ángeles te ayudan. Bendiciones cerca de ti. Coloca unas flores en tu casa.

Hombre: Todo en positivo. Sal de la tristeza. Se hace justicia en una situación. Éxito y logros.

Consejo: Utiliza tu habilidad para tus negocios.

Horóscopo de hoy Géminis

Palabra clave: Conquista.

Número de suerte: 741

Indecisiones por cambios que debes realizar por motivos laborales. Compra de vehículo. Inicias estudios. Inicias un negocio o cualquier cosa que sale muy positivo. Te quitas un peso al conversar con una persona amiga y aclaras una situación. No les niegue el derecho a los demás de hablar.

Trabajo: Muchas preocupaciones ya que las cosas no avanzan. Ten cuidado con las depresiones.

Salud: Evita caer en estados depresivos.

Amor: Salidas en las que no debes participar ya que te trae problemas. Bajan los niveles de pasión.

Parejas: Discordias. Peleas cuidado con lo que dices. Cambios de ideas. Problemas que son de dos.

Solteros: Nuevas expectativas financieras. Compra y venta que te da ganancias. Cambio en fecha.

Mujer: Se aleja una persona negativa. No tomes una decisión apresurada. Amiga cercana que se quiere ir de tu lado.

Hombre: Cuidado con los comentarios destructivos siempre llegan a los oídos de quien es.

Consejo: Haz el bien y no mires a quien.

Horóscopo de hoy Cáncer

Palabra clave: Paz.

Número de suerte: 923

Arreglo de un vehículo. Únete y acepta el cambio. Debes comprender más a los demás no todos lo que tú dices es la verdad. Se abre el camino para ti. Reconocimiento. Dinero extra que llega. No te lleves a nadie a tu casa que trae problemas. Te llaman de una empresa. Superas depresiones.

Salud: Estás muy desanimado (a).

Trabajo: Cuidado con discusiones en tu sitio de trabajo. Cambia tus hábitos. Te dan una buena noticia.

Amor: Emociones profundas. Nuevas relaciones. Compromiso algo especial con personas cercanas.

Parejas: Ten calma no discutas en tu casa. Préstale más atención a tu pareja. Chequeo médico de niños.

Solteros: Estarás en sitios campestres que te agradan. Debes atender más a tus seres queridos. No te preocupes, todo sale bien.

Mujer: Tu pareja necesita de tu apoyo. Recibes un apoyo de una persona conocida en un negocio.

Hombre: Cuídate de infidelidades. Un sueño que se hace realidad. Debes poner los pies en la tierra.

Consejo: Ten esperanza.

Horóscopo de hoy Leo

Palabra clave: Renovación.

Número de suerte: 507

Llamadas importantes. Te consigues una persona administrador o que sabe manejar lo que estás haciendo y es digno de confianza. Momento de confianza en ti mismo o en lo que haces para mejorar la vida económicamente. Alguien parte de este mundo con tranquilidad.





Salud: Mejorando.

Trabajo: Salidas rápidas por trabajo. Compra de vehículo. Mudanzas por negocio. Llamadas importantes.

Amor: Regresa alguien del pasado. Tú eres puro amor por lo que eso es lo que recibes. Nuevas ideas.

Parejas: Te alejas de un familiar por motivos personales. Consigues ayuda. Cuídate de las traiciones. Deja la soledad.

Solteros: Periodo de cambios. En la vida las cosas van y vienen. Presionas a una persona por deuda.

Mujer: Deja el pasado y abre tu corazón o haz un cambio en tu vida por tu bien. Salidas con alegrías en familia.

Hombre: No juegues con los sentimientos de los demás. Una mujer que te da apoyo por negocio. Recibes regalos.

Consejo: Asume lo que te corresponde.

Horóscopo de hoy Virgo

Palabra clave: Promesa.

Número de suerte: 244

Cuídate de las personas que están a tu lado que quieren sacar información personal. Te llega un dinero por negocio extra. Debes compartir más con tus seres queridos. Conversación con una mujer que te desilusiona. Tendrás que dedicarte más a recuperar una persona amada.

Trabajo: No te sientas vencido (a). Lo que es tuyo llega sigue en la lucha. Pendiente con tu actitud.

Salud: Cambio de medicina.

Amor: Renacen sentimientos que creías muertos. Alegrías por alguien que llega de sorpresa a tu casa.

Parejas: Cuidado con pérdidas. Nuevas cargas en tu casa. La creatividad se activa. Un cobro que haces.

Solteros: Pendiente de personas falsas y chismosas. Nuevas ideas en tu vida. Matrimonio.

Mujer: Beneficio económico que llega. Logras financiamiento. Es el momento de hacer lo que quieres.

Hombre: Deja esos amores del pasado que te traen problemas. Tristeza por alguien querido que se va.

Consejo: Cumple con lo que ofreces.

Horóscopo de hoy Libra

Palabra clave: Entendimiento.

Número de suerte: 128

Arreglas documentos. Debes aclarar un chisme. Cuidado con los papeles que debes tener al día. Busca claridad interna. La fama llega a tu vida. Mujer que te mueve la vida y la cambia. Te conectas con energías positivas. Alegrías en la familia. Tu entorno se aclara. Asumes riesgos en venta.

Trabajo: Tomas decisiones importantes por algo de una oficina que quieren que la atiendas.

Salud: Alergias.

Amor: Cuidado con los cambios imprevistos. Documentos que debes firmar y no lo puedes hacer.

Parejas: Las bendiciones que recibes a diario te dan mucha protección y ayuda.

Solteros: El amor se activa en tu vida. Regresas del trabajo sin ganas de nada. Todo lo esperado llega.

Mujer: Logró un negocio. Te vas y dejas todo en manos de alguien muy querido. Cambio de imagen.

Hombre: Evolución personal. Crecimientos que no lo detiene nadie. Harás juegos de azar con suerte.

Consejo: Nada apurado funciona.

Horóscopo de hoy Escorpio

Palabra clave: Humor.

Número de suerte: 327

Nueva tecnología en tu entorno. Aumento de confianza en ti mismo. Algo con una serie. No seas fanático. Mujer que habla contigo ya que piensa que tú controlas una relación. Compra de muebles. El amor es importante en tu vida. Evalúa cada meta que quieres.

Trabajo: En esta semana la rueda de la fortuna está contigo en lo laboral. Te dirán que vales por dos.

Salud: Hacer exámenes

Amor: Deseos de encontrar a una persona especial. Te pedirán una oportunidad para estar contigo.

Parejas: Deseos de Controlar todo. Agradecer son cosas importantes en este día. No olvides a Dios en tu vida.

Solteros: Alegrías y celebraciones por la fertilidad. Todos tenemos la capacidad de cambiar en algo.

Mujer: Entrevista que no debes llegar tarde. Buscas resultados donde todo salga bien. Deja la angustia.

Hombre: Equilibrio en tu entorno te da fuerza para seguir adelante en tus proyectos. Risas en encuentro amoroso.

Consejo: Los demás no tienen la culpa de tu mal carácter.

Horóscopo de hoy Sagitario

Palabra clave: Tranquilidad.

Número de suerte: 051

Debes hacer cambios en tu cuarto y sacar lo que no uses. Estás pensando mucho. Tendrás un día de tranquilidad. Éxito y triunfo en lo personal. No te involucres con mentiras habla claro. Debes hacerle una ofrenda a tu virgen. Debes concentrarte un poco más en lo que haces. Se activa la economía.

Trabajo: Encuentros con compañeros del pasado. Nuevas ilusiones cuidado con lo que piensas.

Salud: Malestar general.

Amor: Alguien pendiente de ti. Controla las emociones. Cuidado con lo oculto. Cuidado con los gastos.

Parejas: No hagas negocios con personas tramposas. Algo con un impuesto atiende a tiempo.

Solteros: Te haces masajes por estrés. Aléjate de discusiones. El amor florece en tu vida.

Mujer: Celebraciones. Nuevas visitas en tu casa. Aléjate de esas vecinas chismosas y negativas.

Hombre: El pasado llega a tu vida y no sabes qué hacer. Nueva estabilidad económica.

Consejo: Se vive solamente una vez.

Horóscopo de hoy Capricornio

Palabra clave: Momentos.

Número de suerte: 120

Semana muy positiva. Activa la creatividad. Contacto con una mujer espiritual. La tristeza que no superas por alguien que has perdido. Recibes un dinero por el trabajo realizado. Busca ayuda en la vida espiritual. Viaje al extranjero que quieres hacer. Una persona amiga que te ayuda. Descansar.

Trabajo: Solución a un problema. Cambio de horario. Te ayudan en una decisión compañeros.

Salud: Malestar general.

Amor: Alegrías celebraciones. No creas en los comentarios para que no te detengas. Tus maestros te acompañan.

Parejas: Nuevas etapas y ciclos. Esta semana será de gran empuje. Nuevas oportunidades la suerte está contigo.

Solteros: Niños pendientes de algo que ofreciste. Aléjate de las luchas o confrontaciones. Tu familia te necesita. Embarazo.

Mujer: Querida amiga la protección divina está de tu lado y con tu familia todo se soluciona. Arreglos en tu entorno.

Hombre: Poder y más poder todo brilla es para ti. El sol y las estrellas te acompañan adelante, no te detengas.

Consejo: Piensa porque no has logrado tus metas

Horóscopo de hoy Acuario

Palabra clave: Satisfacción.

Número de suerte: 633

Cuidado todo lo que brilla no todo es oro. Una persona que es falsa contigo. Te dan la espalda personas que te querían. Nuevas amistades. Evita hacer cosas, que luego te arrepientas. Distribuye bien el dinero. Ten cuidado con decisiones apresuradas. Ver bien las cosas.

Trabajo: Nuevos horizontes se abrirán. Viaje que está suspendió pendiente. No más soberbia no te llevan a ningún lado.

Salud: Malestar en las manos.

Amor: Romance. Acuerdos. Alegrías. Harás un ritual en tu casa para activar la energía del amor.

Parejas: Alegrías celebraciones y bendiciones que llegan a tu vida. El amor y la paz se establecen en tu casa y vida.

Solteros: Recibes una ayuda económica inesperada. Se aleja la mujer negativa. Ganancias inesperadas.

Mujer: Limpieza con incienso. Coloca en tu casa en los rincones limones para limpiar. Algo con moneda extranjera.

Hombre: Le pedirás a tu pareja que fije la fecha, pero cuidado todo a su tiempo. Coloca flores en tu casa.

Consejo: Tú puedes vencer adelante.

Horóscopo de hoy Piscis

Palabra clave: Victoria.

Número de suerte: 278

Buenas noticias esta semana. No tomes decisiones apresuradas. Te vas a sitio para pedir ayuda. Descubres una infidelidad y eso te trae mucha tristeza. Alegrías por mudanza. Decisiones apresuradas que no debes tomar. Nuevos inicios en estudios. Reunión familiar por herencias.

Trabajo: Decisiones que debes tomar en lo laboral. Cosas que no funcionan que debes aclarar.

Salud: Sin novedad.

Amor: Éxitos y logros en esta semana. Recibes un ramo de flores. Buscas una nueva aventura.

Parejas: Triunfos y logros. Vences a tus enemigos y se quedan sorprendido por todo lo que logras.

Solteros: Enamoramiento por tu casa. Compra de vehículo. Se te acerca una persona del pasado que te sorprende.

Mujer: Alegrías. No esperabas tanta gente en tu casa prepárate. Inicias una buena semana.

Hombre: Muchas bendiciones para ti. Lo que trabajaste se consolida y verás los frutos de tu trabajo. Coloca muchas flores en tu casa.

Consejo: Tu familia te necesita.

Lea también: Horóscopo semanal de Adriana Azzi del 30 al 5 de septiembre