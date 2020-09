Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 presentan logo oficial y es algo nunca antes visto

Los Juegos Olímpicos de 2028 que se realizarán en Los Ángeles ya tienen logo oficial, y éste es distinto a todo lo que se ha hecho antes en el movimiento olímpico.

El logo olímpico y paralímpico de Los Ángeles 2028 consiste de las letras L y A y los números 2 y 8, pero mientras la L y los números son fijos, la A es dinámica, es decir, que cambia de forma.

We are a community of inspired individuals and fearless dreamers. It’s time we made our mark. #LA28 #LA28Creator pic.twitter.com/XagKkA5d9a

