Polémicas declaraciones de Nicmer Evans tras su liberación

Las declaraciones de Nicmer Evans surgieron luego de su liberación este martes 1 de septiembre tras un indulto otorgado por el Gobierno de Nicolas Maduro.

El politólogo detenido el pasado mes de julio por fuerzas del régimen envió un contundente mensaje a la sociedad venezolana.

En sus primera palabras dirigidas a la opinión pública, Evans fue enfático al hacer un anuncio sobre las próximas elecciones parlamentarias a celebrarse el 6 de diciembre.

Dejó claro que “no participará” en los comicios que prepara el actual Consejo Nacional Electoral (CNE).

“No participaré en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Esta es una posición absolutamente personal e individual. Nadie ha forzado el hecho de que yo tenga que participar o no y mi postura es que yo no voy a participar”, declaró ante los medios.