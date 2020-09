El pasado fin de semana el gobernador del estado Vargas causó indignación en redes sociales luego de que se filtrara un video en donde ingería licor y le daba un costoso obsequio a un sujeto. Muchos internautas se preguntaron “¿Quién es el hombre al que García Carneiro regaló un reloj de lujo?”.

El polémico audiovisual que se hizo viral rápidamente en las redes fue publicado por el diputado José Manuel Olivares a través de su cuenta de Twitter.

El gobernador madurista, Jorge Luis García Carneiro le hizo un agasajo a Andrés Goncalves quien es el secretario de Seguridad Ciudadana del estado Vargas.

En dicha reunión donde abundaba la carne y las bebidas alcohólicas, García Carneiro le obsequió un costoso reloj valorado en miles de dólares al homenajeado.

¡INDIGNACIÓN! Mientras en Vargas no hay terapia, no hay gasolina, no hay agua, no hay comida, García Carneiro hace una parrilla en plena pandemia y regala un reloj de miles de dólares. pic.twitter.com/QabFuyF7nX

