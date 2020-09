Trabajadores de Metro Los Teques están aislados con pacientes positivos por COVID-19

Los Teques.- 15 días de aislamiento en el Centro Nacional de Formación Simón Rodríguez en San Antonio de los Altos, municipio Los Salias del estado Miranda, cumple este martes un trabajador del Metro Los Teques, que habría salido positivo en la prueba rápida de despistaje del COVID-19, conjuntamente con otros 46 empleados del sistema subterráneo.

Kenuin Núñez, es uno de los aislados, su testimonio fue publicado en la cuenta twitter de los trabajadores del sistema subterráneo @MetroComunidad, donde denunció que están cuatro personas en cada habitación y muchas de ellas ya recibieron resultado negativo de la prueba PCR. “Desde el primer momento le dijimos a la doctora encargada que debíamos estar separados, uno por habitación, para cumplir el protocolo y respondió que el centro era múltiple”, relató.

Luego de mucha discusión tuvieron que irse tres y cuatro personas por habitación, pese a no ser familiares. A los dos días de iniciar el aislamiento, les aplicaron la prueba de hisopado y no fue sino ocho días después, el 29 de agosto, que recibieron los resultados. Al menos 24 de los trabajadores dieron negativo, pero continúan en el centro de aislamiento en las mismas habitaciones que sus compañeros confirmados como contagiados.

Núñez resultó negativo pero aún cuatro días después está confinado en el mismo cuarto que sus otros tres compañeros que dieron positivo al virus. Destaca que ninguno ha recibido tratamiento al virus. “Entre en buena condición física y siendo un falso positivo, sigo aquí”, relató.

“Tomen conciencia, a cuidarse. No es fácil”, dijo a sus compañeros.

Sin salario

Otro empleado del sistema subterráneo, que prefirió no ser identificado, detalló que a los trabajadores que por temor no quisieron asistir a sus labores, les descontaron el salario. “Tememos estar contagiados porque los andenes y vagones no son desinfectados a diario”, dijo el empleado.

Esta situación afecta el desempeño laboral, indicaron los denunciantes. “No tenemos tapabocas ni guantes ni siquiera protección facial y todo debe salir de nuestro bolsillo. Tiene que poner cámaras de desinfección en las estaciones porque el metro es un foco de contagio”, dijo.