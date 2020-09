Un Cicpc involucrado en asesinato del médico veterinario en Barinas

View this post on Instagram

Esclarecido el asesinato de Luis Eduardo Pérez Sosa en Barinas. Funcionarios de la División de Homicidios Barinas (Base Socopo) del #Cicpc, aprehendieron a 3 ciudadanos por simular el robo de seis mil ochocientos dólares y posteriormente asesinar al ciudadano Luis Eduardo Pérez Sosa. Los detenidos fueron identificados como: Eduardo José Cadenas Pinilla (28) funcionario activo del Cicpc, con la jerarquía de Detective Agregado, con una antigüedad de tres años, Jhon Alejandro Uzcategui Monsalve (24), Anderson Javier Meza Vivas (24). Luego de practicar investigación de campo, criminalística y análisis telefónico, se logra la aprehensión de los ciudadanos antes identificados, por cuanto se determinó que los mismos el día del hecho valiéndose de la amistad y confianza con el hoy occiso, quién regresaba de la ciudad capital acompañado de Jhon Uzcategui, fue sometido bajo amenaza de muerte para despojarlo de la cantidad de 6.800 dólares americanos, por lo que la víctima opone resistencia y es donde le efectúan un disparo que le causa la muerte, en vista de lo suscitado el ciudadano Jhon Uzcategui (acompañante de la víctima) solicita al ciudadano Cadenas Pinilla Eduardo, que le cause una lesión con la referida arma de fuego, para simular que fue atacado por personas desconocidas, posteriormente proceden a incinerar el vehículo propiedad de la víctima junto a su cadáver, en este acto (Jhon Uzcategui) es alcanzado por las llamas sufriendo quemaduras de segundo grado. Posteriormente solicita auxilio a la comunidad y les indica haber sido víctima de un robo. Así mismo las pesquisas realizadas determinaron que el ciudadano ANDERSON JAVIER MEZA, fue la persona quien facilitó el Arma de fuego con la que se cometio el referido hecho (recuperada). Evidencias Recuperadas: 📍Un arma de fuego tipo Revolver, marca Arminis, modelo treinta y ocho special, serial 1522286 📍Un vehículo clase moto, marca Skigo, color Gris, 2011, placas AA6D06N 📍Un Equipo Móvil Celular, Marca Orinoquía, Modelo Bucare Y330. 📍Un equipo Móvil celular, Marca Huawei, Modelok LDN-LX3. 📍Un equipo Móvil celular Marca Huawei, Modelo TRT-L53 Los aprehendidos fueron puestos a la orden del M.P #Cicpc