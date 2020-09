Varados en República Dominicana cumplen última exigencia para volver a Venezuela

View this post on Instagram

Hoy, 1ero de septiembre, un grupo de venezolanos varados en República Dominicana estuvimos en la Embajada de Venezuela por decimoquinta vez. El viernes pasado nos dieron seguridad de que han gestionado un vuelo humanitario en el que podremos regresar a nuestro país, y que éste vendrá a República Dominicana en cuanto tengamos la prueba de Covid-19 tipo PCR. El mismo viernes, el sábado y el lunes hicimos averiguaciones en los cuatro laboratorios certificados por el Ministerio de Sanidad de República Dominicana. Hoy le entregamos al primer secretario de la Sección Consular, Iván Salerno, la carta que nos solicitó el viernes, que confirma la disponibilidad de un laboratorio para hacer la prueba a todo el grupo cumpliendo los protocolos establecidos por el Ministerio. Queda esperar que el gobierno nacional honre su compromiso y nos concrete, en las próximas horas, la fecha de regreso. Como grupo de ciudadanos organizados, en medio de grandes dificultades, hemos cumplido con todos los requerimientos hechos por la Embajada. Hemos hecho presión no sólo en la Embajada, sino también en la Cancillería Dominicana, la ONU, la Presidencia Dominicana, el Nuncio Apostólico y la Conferencia Episcopal. Ya son más de 170 días sin poder regresar a nuestros hogares, y estamos urgidos. Cada día que pasamos aquí se deteriora aún más nuestra situación económica y nuestra salud física y mental. Seguiremos organizados y activos hasta regresar a nuestras casas en el vuelo que nos han garantizado. @embavedo @sergionovelli @jaarreaza.ve @hipolito.abreu @iaim_ve @eliantaquintero @elpitazotv @elnacionalweb @guayoyonewsrd @todoporvenezuela_ve @plcdelmedio @zonadenoticias @tvvnoticias @ntn24ve @araguaneyrd #venezolanosvaradosenRepublicadominicana #venezolanosvaradosenRD #venezolanosenelmundo #venezolanosenRepublicadominicana #retornoavenezuela #inacvenezuela #oim #ONU #sectoraereo #gobiernobolivariano #volveracasa #devueltaalapatria #venezolanoenelextranjero #venezolanosenelmundo #venezolanosvaradosenRD