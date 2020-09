Vladimir Putin y Lukashenko están tramando algo para Bielorrusia

Los medios internacionales están sorprendidos por la relación diplomática que han formado Vladimir Putin y Lukashenko luego de que este pidiera ayuda al mandatario ruso para controlar la situación en su nación.

El pasado lunes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreció una entrevista al canal Rossía-1 donde indicó que Lukashenko, mandatario de Bielorrusia pidió su apoyo para calmar las protestas que se han originado en su contra tras las elecciones presidenciales realizadas este año.

Sin embargo, Vladimir informó que no utilizarán la fuerza hasta que se presenten hechos vandálicos que impidan ser controlados por las autoridades bielorrusas.

