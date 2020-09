Accidente casi empaña las vacaciones de Shannon de Lima y James Rodríguez

Las recientes vacaciones de Shannon de Lima y James Rodríguez en Ibiza estuvieron marcadas por un pequeño accidente que tuvo la venezolana.

Fue la misma modelo quien contó en sus historias el percance que tuvo mientras paseaba en barco con su pareja, el destacado futbolista del Real Madrid.

De Lima compartió con sus seguidores una imagen donde se aprecia la herida que le provocó una hélice y por la que debieron suturarla.

“Para todas esas personas que me preguntan, me abrí el piecito con la hélice del barco y me tuvieron que agarrar puntitos”, dice el mensaje de la modelo, mientras que en una siguiente imagen se refiere a la imagen como su “nuevo tatuaje”.