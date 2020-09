Columna Alfredo Millán #2S ¡Señora! ¿Qué le pasó?- Indultos- ¿Votar?

A estas horas mucha es el agua que habrá corrido por el río y debajo el puente, sobre el no menos cacareado Indulto a los 108 detenidos presos POLITICOS, cosa increíble, porque hasta la saciedad se ha venido diciendo que en Venezuela no había esos tipos de presos, tan es así que se lo negaron a la Bachéele, ¡Entonces!; pero igualmente muchas son las voces de Protesta DE LOS QUE ESTAN EN SUS CASAS O LIBRES, que no están de acuerdo, con los tales indultos, ¡Ay, amigos! Que inocentada decir eso, pregúntenle al que ha estado preso, si él o ella va a rechazar esa libertad, esto me recuerda al famoso decir de Fidel Castro, cuando ocurrió lo de la Invasión de Bahía de Cochinos, que dijo “Una cosa piensa el burro y otra el que lo está ensillando, una cosa piensa Kennedy y otras los Países latinoamericanos”, para referirse a lo que piensa el que vive la cosa en carne propia, pensando él, que Kennedy no sabría las consecuencias que podrían suceder de presentarse un conflicto armado con misiles y bombas nucleares; por ejemplo me pregunto y me atrevería a preguntar ¿Cuantos días, meses y años tiene Freddy Guevara, que no ve a sus familiares y amigos?, por nombrar a uno nada más o preguntarle a José Guerra que todos los días salía declarando en la prensa, si es mejor estar por allá por Colombia donde está huyendo que en su patio de Catia o a los que estaban en la Roca Tarpeya, que es el sitio de reclusión en Caracas, donde se les permite bañarse, si acaso, una vez a la semana, hablar con sus familiares, ver el sol caraqueño, y otras tantas cosas que aun cuando se sea pobre, se disfrutaban, miren mijitos habladores de paja, la libertad no tiene precio, yo Gracias a Dios no la viví, ni creo que con los años que me quedan de vida pueda vivirla, o sea, estar o caer en una cárcel, pero se por la experiencia como Abogado en el ejercicio de la materia Penal, que eso es lo peor que se le pueda hacer o pasar a un ser humano, recuerdo a uno de mis profesores en Criminología, muy famoso por cierto, Dr. Elio Gómez Grillo, que nos decía a los que hicimos Posgrado Penal con él, que la humillación más grande que sufre el hombre es estar encarcelado, allí pierde parte de su dignidad, porque es vejado, humillado, maltratado y tratado como un perro, no como un ser humano, su vida está en permanente riesgo, ante enfermedades, ante un motín o una reyerta, sus necesidades fisiológicas pierden la privacidad, y entonces, me van a venir a decir, los que no saben de eso, que mejor es que sigan donde están porque lo concedido es un engaño, mijito, sea o no engaño, se trata de la libertad, la cual una vez que estés en la calle como siempre lo dijo el padre de la democracia venezolana, es otra cosa, es estar como los pájaros, libres y sin obstáculos, Rómulo Betancourt, “No dejes que te atrapen, no dejes que te hagan preso, da la pelea, pero en la clandestinidad”; por eso es que cuando leo o veo esas voces agoreras, me da tristeza o impotencia, como las que estoy viendo en estos días con lo de María Corina Machado, con todo el respeto que me merecía, pidiendo una intervención, una guerra, eso es increíble, la verdad es que antes la admiraba, como una persona preparada y valiosa en sus planteamientos, pero al ver esas cosas donde manifiesta estar de acuerdo en que aquí se produzca un hecho aventurero, no es otra cosa, que querer una matazón, sin tener idea de las consecuencias de lo que eso pueda producir, ¡Señora! Está bien que esté en desacuerdo con la forma de llevar este Gobierno, de sus métodos y sus formas de administrar, que tampoco comulgo con ellas, pero eso de querer que aquí se produzca una intervención, es no tener una idea de las personas, entre ellas viejos, niños, mujeres, adolescentes y demás que puedan perder la vida, unos porque se plieguen al combate y otros que aunque no lo hagan puedan estar en sus casas y lo agarre una bala perdida o el saqueo que puedan ser victimas los dueños de comercios, ¡señora! ¿Que le pasó?, o Acaso usted, estaría libre de eso, si me equivoco en lo enunciado, corríjame y lo aceptaré, pero eso es lo que las redes y toda Venezuela dice. Recuerda María, que el Karma es el Juez de nuestros actos , es la energía que se deriva de nuestros comportamientos y va acumulando pagos conforme a ellos** En estos días, volviendo a la Política de nuestra Aldea, decía que existen una cantidad de valores, hombres y mujeres que han venido pasando al olvido, una porque ellos mismos se han enconchado y otra porque es tanto el temor que no quieren salir a opinar porque le pueden llegar a la puerta y Tun Tun, como dice constantemente Diosdado, quien después de la enfermedad sufrida se dio cuenta que es un mortal y en algo ha debido cambiar, créanmelo que es así, basta que tengas un susto en tu vida para que comiences a enderezarla y ser más comedido y más misericordioso, Ojala así sea, igual para el no menos conocido margariteño Dante Rivas quien hizo esa alusión de tan mal gusto, que no se va de aquí hasta que la mar se seque, yo lo entendí que lo decía en función del cargo que ocupa, porque la oposición a cada manifiesta en las redes su deseo a que se vaya, entonces, entiendo eso como un desliz, porque ese cargo depende de allá arriba donde está la caja de machetes y así como él figuras más connotadas las han ido, Elías Jaua, El Monje, Samán, así es que mejor es hacer como decía Mahatma Gandhi.” El hombre es producto de sus pensamientos”; o Darwin, “El que calla no siempre otorga, bueno es callar”**Hay veces que cuando uno nombra a un personaje como Morelito, algunos responden, ya ese fue, hasta allí nada más, hermanos, la pregunta no es esa, sino, que si lo hizo bien o mal, nadie apunta lo mal que haya podido hacer, sino que los acostumbrados a señalar, llamados hoy en día Alacranes, por razones de envidia o egoísmo, dejan correr esos malos vientos, a mi manera de ver y no es porque lo diga yo, se comportó para lo cual fue electo, un caballero de la política desde su curul, atendiendo a la gente que lo solicitaba, recuerdo las gestiones ante la muerte de la esposa del buen amigo Dr. Luis Longart en Argentina, todos los embates para trasladar el cuerpo y lo logró, sin pedir nada a cambio; entonces, porque no anotamos las cosas buenas.**Mis saludos a Esneidi esposa del no menos amigo Abraham (pastor) en Miami, quien desde Paraguachi me lee

