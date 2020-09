Cómo fueron los días previos a la muerte del actor Robin Williams, su viuda dio los detalles

Susan Schneider, quien fue esposa del actor, que él era un hombre muy profundo y letrado en temas relacionadas a la humanidad y la cultura. Además, aseguró que su deseo era ayudar a que todos tuviesen menos miedo.

La viuda de Robin Williams, Susan Schneider, habló por primera vez sobre lo devastador que fue para ella perder al gran amor de su vida. En una entrevista con el programa estadounidense Today, la mujer contó cómo fueron los últimos días del actor, quien se suicidó el 12 de agosto del 2014.

“Era un hombre increíblemente rico, profundo y letrado en cuestiones relacionadas a la humanidad y la cultura. Su humor era como su arma secreta”, recordó Schneider. “Hubo muchos momentos en los que veía a alguien que necesitaba apoyo emocional e iba directo a inyectar un poco de humor, la cuota necesaria como para realmente hacer una diferencia”.

El comediante, que se quitó la vida en 2014, padecía de un tipo de demencia que afectaba sus pensamientos, su memoria y el control de su cuerpo, lo que también provocaba que, por ejemplo, no pudiera recordar bien sus textos a la hora de actuar. Se trata de la Demencia de Cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que es señalada como la tercera causa de demencia después del Mal de Alzheimer y la demencia vascular. En un principio, el actor había sido mal diagnosticado con Parkinson.

When Robin Williams died in 2014 the world was shocked, but few had any idea about the real circumstances surrounding his tragic death. Now, a new documentary reveals the truth about the heroic battle Williams and his wife, Susan, were fighting behind the scenes. pic.twitter.com/5NGOxAdrC9

— TODAY (@TODAYshow) September 1, 2020