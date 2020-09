El dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles aseguró este miércoles, acerca del futuro de la oposición, que «el plan que había se agotó», apenas un día después de que se conociera que dialogó con el Gobierno de Nicolás Maduro para conseguir medidas de gracia para 110 personas.

«El plan que había se agotó, la agenda que se había presentado al país no dio resultado, se agotó», dijo Capriles en una transmisión por redes sociales en las que no señaló directamente al también opositor Juan Guaidó, que ayer desacreditó sus conversaciones con el Ejecutivo a través de Turquía.

#2Sep #Declaraciones

Henrique Capriles Radonski: Por una llamada de teléfono, el canciller turco quería hablar conmigo. Si tengo que hablar con rusos, chinos, noruegos, es lo que tengo que hacer pic.twitter.com/Bdyg84AlgO — Reporte Ya (@ReporteYa) September 2, 2020

Durante su conversación criticó las posturas cerradas de los simpatizantes del chavismo y se preguntó si la oposición va a convertirse «en lo mismo» como «un espejo» y se respondió: «No estoy de acuerdo con eso, quiero un país libre, próspero, democrático».

#2Sep #Declaraciones

Henrique Capriles Radonski: Convoco al país a movilizarse y a luchar. No le vamos a regalar a Maduro la Asamblea Nacional pic.twitter.com/KeS43d7DG7 — Reporte Ya (@ReporteYa) September 2, 2020

“Si el régimen deja una rendijita hay que meter el pie”

Henrique Capriles invitó a los venezolanos a votar en las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. “No se trata de votar o no votar. El verdadero dilema es luchar o no luchar. Y yo he decidido luchar. No me voy a quedar de brazos cruzados. No soy candidato y tengo una inhabilitación”, indicó.

“Si el régimen deja una rendijita hay que meter el pie”, subrayó.

“La pelea es peleando, no es tuiteando”, aseveró.

“Vamos a apoyar gente que quiere abrir caminos. La única forma de salvar este país es abriendo caminos. A Nicolás Maduro no le vamos a regalar nada”, aseguró.

Dijo que la victoria de 2015 cuando la oposición obtuvo mayoría de diputados a la Asamblea Nacional fue gracias a la participación del pueblo.

Explicó que no se podía chocar con la misma piedra de 2005 cuando la oposición optó por no participar en las elecciones parlamentarias. “Lo vivimos ya”, aseveró.

“Vamos a pelear por las condiciones”, afirmó.

Futuro de la oposición

Capriles indicó que el plan diseñado por la oposición se agotó. Hizo alusión a lo dicho por la Conferencia Episcopal Venezolana, que llamó a participar en las elecciones parlamentarias.

Advirtió que la unidad de la oposición debe tener una estrategia. “Nadie puede decirme a mí de no haber acompañado la ruta que se ha diseñado”, puntualizó.

En su disertación previa se preguntó si las cosas están bien en Venezuela. Criticó a la oposición por no estar pendiente de los problemas de los venezolanos. Pidió más cercanía a los pobres y atención a la pandemia por coronavirus.

“A la mayoría de los venezolanos no les interesan los problemas de la oposición”, dijo.

“Los debates son completamente estériles. La gente espera de nosotros otra cosa“, manifestó.

“Es una gran mentira que si nos quedamos sin gasolina la gente va a salir a la calle a protestar y se va a armar un gran estallido social”, afirmó.

“La tragedia que tenemos en Venezuela es la gran cantidad de pobres que hay”, señaló.

Aclaró que no estaba peleando con nadie. “No estoy tratando de quitarle la silla a nadie”, indicó.

Advirtió que no esperaba aplausos. Señaló que era responsable de sus errores. “Yo asumo mi responsabilidad”, subrayó.

“Yo creo que la gente está clara de lo que yo quiero este país. Mis mejores años se los he dedicado a Venezuela”, señaló.

“Yo soy un constructor. Allí está mi hoja de vida. La discrepancia o la diferencia no es a causa de unos centavos. Este país me conoce muy bien y sabe mi compromiso, sobre todo con el pobre”, manifestó.

Las explicaciones

Capriles señaló que no se habían dado explicaciones convincentes de todo lo vivido en los últimos años. “Nunca le han explicado nada. La unidad no se ha tratado de construir. Ahora hay un correcorre porque el agua llegó al cuello”, enfatizó.

Dijo que no se podía ser gobierno solo en internet. “¿Quién está en el poder? Maduro. No podemos seguir con el disparate de unos embajadores. Somos opositores de esta tragedia y estamos obligados a salvar al país de esta tragedia“, aseveró.

Temprano, el dos veces candidato presidencial y gobernador de Miranda, anunció que se dirigiría a los venezolanos por los medios digitales. “Como siempre: con respeto, con la verdad por delante y pensando siempre en Venezuela”, afirmó.