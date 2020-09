Mónica Pasqualotto anunció que dio a luz a una niña (Foto)

View this post on Instagram

Imagina que estás en un lugar calentito, con música suave, luz tenue, un leve balanceo, olores agradables? De repente, te sacan a una habitación fría, con luces brillantes, ruido y voces altas? ¡Qué susto! ¿Verdad? ¿No querrías volver donde estabas antes? Esto les ocurre a los bebés cuando nacen y pasan de un lugar conocido donde se sienten a gusto y seguros, al mundo exterior, donde todo es nuevo y chocante. ¿Qué hacer para calmarle y para que su adaptación sea más fácil? Contacto piel con piel con la madre. El contacto piel con piel entre la madre y el bebé es tan positivo que no solo debe hacerse tras un parto normal, también debe realizarse tras un parto complicado o una cesárea. Incluso podríamos decir que en estos casos es casi más importante, ya que el bebé puede nacer estresado, agitado o asustado, y donde mejor conseguirá autorregularse será al lado de mamá. Beneficios del contacto piel con piel para el recién nacido La temperatura del pecho materno le ayudará a regular la suya, oirá el latido del corazón que le ha acompañado durante 9 meses, percibirá el olor del calostro (muy similar al del líquido amniótico), se sentirá seguro abrazado por su madre y su adaptación al nuevo mundo será más progresiva. Además, encima de su mami y gracias al buen funcionamiento de sus reflejos, empezará a reptar poco a poco y a acercarse al pecho, para finalmente agarrarse y hacer la primera toma de leche (calostro en realidad). La mayoría de los bebés lo consiguen en los primeros 70 minutos, pero algunos tardan un poco más. Por eso los expertos recomiendan el contacto piel con piel inmediato tras el nacimiento e ininterrumpido durante, al menos, las primeras dos horas de vida. Los cuidados iniciales, como el test de Apgar y la identificación madre-bebé, se pueden llevar a cabo con el recién nacido pegado a su madre. El resto de cuidados, como el peso, la profilaxis ocular o el vestido, pueden esperar.

A post shared by Monica Pasqualotto (@lapasqualotto) on Sep 1, 2020 at 10:46am PDT