Muere presentadora estadounidense minutos después de confesar que fue abusada sexualmente

La presentadora y meteoróloga Kelly Plasker generó gran conmoción en la televisión por su repentina muerte, informó el portal de La Vanguardia. La figura de televisión tenía 42 años y falleció el pasado 30 de agosto en su casa de Texas, Estados Unidos.

Su hijo también murió hace apenas dos años. El joven tenía 19 años cuando decidió quitarse la vida aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado las causas de la muerte de la conductora, pero al parecer también podría tratarse también de un suicidio.

Lo más triste es que justo momentos antes de su muerte, la conductora había confesado en su red social de Facebook que había sido abusada en la preparatoria.

Plasker trabajaba en el canal de KCBD de NBC y una de sus compañeras del canal, Kase Wilbanks, informó el hecho: “Su repentina muerte esta mañana nos ha roto el corazón. En sus tres años en el aire, nos mostró su pasión por el clima, lo que se reflejó en sus pronósticos que nos mantuvieron a todos seguros y preparados para el día siguiente”.

Lo que llamó la atención es que el mismo canal transmitió información de la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. Cabe destacar que este hecho se dio justo después de que la conductora diera a conocer que en su secundaria fue supuestamente abusada por un profesor, el director de la banda de música de la escuela.

Según el portal de 20 minutos su confesión fue: “Se suponía que era alguien que me cuidaba, pero me miró de formas en que los hombres no deberían mirar a los niños. Ahora me doy cuenta de que los depredadores eligen presas fáciles. Especialmente aquellos sin mucho apoyo familiar o recursos”.

Y el portal dijo que la presentadora agregó que la relación con su profesor era “abusiva” y de “manipulación”, pues hasta le prometió hacer un negocio juntos: “Necesitaba salir con mi última confesión por los pecados que soy responsable de añadir a la cruz. Los quiero mis amigos. Mi cerebro está roto y no puedo soportarlo más”.