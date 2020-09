Para José Ramírez, la nueva estrella del boxeo mundial, la unificación de los cuatro títulos tendrá que esperar

A dos días de que la nueva estrella del boxeo, José Ramírez, defendiera sus títulos del CMB y la OMB, ésta última le ordenó un combate contra Jack Catterall antes de que termine el año.

La decisión de la OMB causó una gran desilusión entre los aficionados que esperaban que el siguiente combate de Ramírez fuera contra Josh Taylor, campeón de la AMB y FIB, en la pelea de unificación que definiría al campeón indiscutible de los superligeros.

El campeón wélter junior del CMB y la OMB, quien el fin de semana pasado derrotó a Viktor Postol por decisión mayoritaria, vio frustradas sus intenciones de unificar más cinturones tras esta orden que dio la OMB de una defensa obligatoria contra el escocés Jack Catterall, misma que tendrá que realizarse dentro de los próximos 120 días, por lo tendrá que ganar y esperar hasta el 2021 para la anhelada batalla por la unificación.

WBC/WBO super-lightweight champion Jose Ramirez outpointed crafty Viktor Postol via majority decision by scores of 114-114, 115-113 and 116-112.#RamirezPostol

📸 @4MikeyWilliams pic.twitter.com/ucpeb4LBRb

— Boxing News (@BoxingNewsED) August 30, 2020