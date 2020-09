Vargas | Fallece cardiólogo Orlando Quintana por complicaciones de COVID-19

La Guaira.- La madrugada de este miércoles 2 de septiembre, falleció el médico internista y cardiólogo, Orlando Quintana, de 51 años de edad, quien desarrolló su carrera profesional en el estado Vargas, donde se residenció hace más de 17 años, cuando llegó como parte de la Misión Médica Cubana a Venezuela.

Estaba recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Alfa de Maiquetía, donde laboraba como su Director Médico, desde el pasado 27 de julio, cuando se confirmó que había contraído COVID-19.

El galeno, quien fue un médico muy apreciado por el gremio regional, así como por sus pacientes, también prestaba servicio en la Dirección Regional del Ministerio de Salud, centros médicos populares y en su consulta privada. En todos los ámbitos, los consultados por El Pitazo, refieren de su gran compromiso profesional y cualidades humanas, que lo hicieron merecedor del cariño de la colectividad litoralense.

Tras su llegada de Cuba, Quintana se separó de la Misión Médica Cubana y se casó con una venezolana con quien tuvo dos hijas, haciendo del estado Vargas su nuevo hogar. Fuentes médicas de la Clínica Alfa, explicaron que Quintana falleció tras enfrentar un paro respiratorio.

“Realmente el cuadro médico del doctor Quintana fue un cuadro muy fuerte, pero el batalló y se aferró a la vida, hasta que pudo. Se contagió de COVID-19 dando la lucha para atender pacientes, a pesar de sus condiciones previas, pues padecía de diabetes e hipertensión. Todo esto hizo que perdiera la batalla con las consecuencias que el coronavirus dejó en su organismo. La última prueba PCR realizada el pasado 26 de agosto confirmó que Orlando ya no tenía el virus, pero no pudo lidiar con las secuelas”, contó a El Pitazo uno de sus médicos tratantes en la Clínica Alfa, que prefirió no ser identificado.

Con el deceso de Quintana, ya son tres los médicos que fallecen en Vargas a consecuencia del COVID-19. El pasado 6 de agosto falleció el médico Guillermo Sáez, mientras que el día 25, murió el intensivista Ángel Rodríguez.