12 pozos de agua dañados afectan a 50.000 habitantes en El Tigre

El Tigre.- Un total de 12 pozos de agua están dañados en El Tigre, sur de Anzoátegui, por lo que la escasez de agua se agudiza en al menos, 65 sectores de la ciudad. Así lo confirmó este jueves 3 de septiembre, el alcalde Ernesto Raydán, a través de una emisora local, al referir que, pese a los trabajos que han realizado en conjunto con Hidrocaribe, no han podido solventar la problemática con el vital líquido.

El mandatario destacó que por esta situación unos 50.000 habitantes en las diversas comunidades son afectados, ya que no les llega ni una gota de agua por tubería. Sin embargo, alega que trabajan para solventar la situación en la medida de lo posible.

Explicó que, de los 12 pozos, tres tienen el motor quemado. «Desmontaron el pozo de Los Chaguaramos e hicieron una evaluación y tiene el motor dañado al igual que el pozo de Villa Rosa y el de 12 de marzo. Son tres motores que necesitamos conseguir para esos acuíferos, entre hoy (jueves) y mañana (viernes) harán el diagnóstico en el pozo de Villas de Nazareth y el pozo de Nueva Constitución para ir dando respuesta. También esperamos reactivar el pozo del sector Los Rosales en los próximos días», agregó Raydán.

El jefe local, precisó que ya atendieron el pozo de la calle 13 sur, y solventaron la problemática y procedieron a desmontar el pozo Perozo ubicado en las adyacencias del estadio Enzo Hernández. “Pensamos que para el fin de semana lo tendríamos listo, pero lamentablemente no podrá ser así, hay que hacer unas piezas cuyo material para la fabricación no están en El Tigre y hay que traerlas de afuera por lo que la reparación quedará para martes y miércoles de la semana que viene”, indicó.

Con el pozo de la calle 13 Sur, al que le instalaron un equipo de motor y bomba nuevo, para una producción de 15 litros por segundo, suman cuatro los pozos de agua que han sido reactivados durante los últimos meses. Entre ellos está el de la calle 17 Sur, el de Simón Bolívar II y el del sector Campo Alegre.

Residentes de zonas como Pueblo Nuevo Norte, se quejan que desde hace varios días no tienen agua. Oscarina Malaver dijo que vive cerca del hospital de El Tigre y desde hace seis días no cuenta con agua. “Solo esperamos que nos solventen pronto esta situación porque no tenemos para comprar una cisterna que ya cuesta 10 dólares o al cambio del día”, dijo.

Mientras Rosanna Medina, vecina del sector Hernández Pares, recordó que la bomba del pozo José Antonio Páez, que los surte a ellos también está dañada y no reciben agua y tienen que caminar con una carretilla para buscar agua en sectores aledaños o comprar un tambor que no les rinde dos días.