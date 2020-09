3S Columna Alfredo Millán Adiós Amigo- Capriles está claro- Mi lista a la AN

Columna del 3 de Septiembre del 2020. La muerte del amigo Comisario Aquiles Jiménez , jefe de Capturas del CICPC ubicada en Pampatar, dejó pasmado a más de uno, por ser este un hombre súper activo, un gentleman en ese organismo, con él se podía hablar, era un gran mediador, no era violento y menos un policía que perseguía hasta el agua azul, atendía a los Abogados con respeto, quizá porque él también era cuasi abogado, fue mi alumno en la Universidad de Margarita en Derecho Procesal Penal, le faltó solo un trimestre para graduarse y me decía, mi Doctor, no tengo el dinero para inscribirme, ese era Aquiles, sencillo, sin dinero, sin arrogancias, un tremendo servidor público, cuanto lo siento amigo Aquiles, descansa en Paz.**La reunión de Capriles con Stalin y el Embajador de Turquía y no sé si estuvo presente el Presidente Maduro, lo acerca de nuevo a la candidatura de la Presidencia de la República, creo que Capriles leyó a distancia lo que se podía venir, ¡señores! No hay líderes en la Oposición, Guaidó perdió desde hace ratos el rumbo, ya nadie cree en él, solo los opositores jala jala, pero los que realmente piensan seriamente lo han desechado, eso no porque lo diga yo, sino por lo que uno lee y ve todos los días, como dijo en estos días Sentei, en el Programa de TV con Kiko, que Guaidó y su gente estaban cada día de equivocaciones tras equivocaciones, dijo que Capriles se ve unidos con todos, y nada de extraño tendría que Maduro salvando en parte la credibilidad de las elecciones parlamentarias, creo yo, no Sentei, que le sobresea la Prohibición o inhabilitación que sobre Capriles pesa, le permite participar en las elecciones parlamentarias y luego en las Presidenciales, esa es la cartilla que también veo.**No han salido al ruedo los nombres de los candidatos a una curul en el Parlamento Nacional, se o me imagino que por los lados del PSUV ruedan El Junior Gómez, Dante Rivas, Checame Millán, Prof. Cesar González (El Culí), Lic. Leopoldo Espinoza Prieto, Dr. Ibrahím Velásquez, General Mata Figueroa, y una dama, Bettis Luna, o MIlka Olivero, ya que por los lados de la Oposición aparece una Supuesta lista de nombres de personas muy apreciadas en la Isla y que de alguna manera gozan de suficiente prestigio para ocupar una curul en representación del Estado Nueva Esparta, en La Asamblea Nacional, digo supuesta, por cuanto ninguno de ellos ha firmado de su puño y letra tal aceptación, sino que son los llamados a ocupar ese puesto y sabemos que lo harían mejor que los que actualmente ocupan esas posiciones de Diputados, son: Oscar David por una de las AD, El Chivo Narváez por la otra AD, así hay que distinguirlos, dos Ad, dos PJ, dos COPEI, José Gregorio Goyo, Egidio Ordaz, Ing. Justiniano Mata (PJ); Freddy Rojas de Pampatar y sempiterno Concejal; Kiko Encinas pro independiente; Modesto Gómez pro independiente, Rafael Ángel Velásquez pro independiente, Pedro Arévalo Semprúm, pro independiente, Catalino Córdoba, pro independiente, Diomedes Potentini pro independiente, Ernesto Sánchez Adeco independiente, Daniel Lorenzo COPEI legal, Antonio Sereno, pro independiente AD, Dra Cristina Agostini pro independiente, Morel Rodriguez Rojas (Morelito) independiente; Dr Braulio Jatar indpendiente,Dr Luis López Marcano independiente; Dr Morel Cardozo, concejal por Maneiro, Dr Luis López (lichito) independiente; Dr Diomedes Potentini Velásquez independiente; Ing Rafaelito Tovar independiente, Ing Eustacio Aguilera (El Tongo) independiente, Dr Luis Longart independiente, Lic Bellorín de Fedecamaras y Puerto Libre, incependiente, Jesús (Chucho) Irausquin independiente, Ing Marcos Caputo independiente, Dr Tomás Castillo independiente, Lic Ruben Dario Mata, independiente, Dr Pedro Bravo, independiente, Dra Ana Luisa Gandica independiente y dos trabucos, uno que ya tiene el coordinador de Prociudadanos Cesar Alí Fermín, y otro el partido que coordina Elio Valladares**Ayer se produjeron 125 muertes en la Isla de Margarita por el maldito Coronavirus, entre ellos la del buen amigo Aquiles; hoy les decía a mis colegas que se dieran cuenta que esa enfermedad era seria y a la vez les decía, que los presos irán a inundar los sitios de Reclusión en la Isla, porque los que ejercemos esa materia Penal, no podemos seguir corriendo el riesgo de irlos a asistir, por el hecho que en ninguna de esas partes se observan las medidas de aislamiento y separaciones sociales, los meten a todos en un cuartucho donde no caben más de cuatro y allí meten hasta veinte personas, unas sobre otras, no les permiten bañarse, menos los desinfectan con alcohol u otra substancia y así los llevan a la audiencia, exponiéndose al contagio los que están a sus alrededores, por lo tanto, los Jueces deben ser más cautelosos y dejar de estar llenando las cárceles y prisiones de gente, Nadie, les va a dar un premio por eso, mañana las botan de esos cargos y quedan por allí pidiendo; no les importa si es un colega o no, sino que hacen lo que les diga el Fiscal, sin elementos de convicción, solo aplican la cartilla policial, no hacen ninguna investigación y para el pote.

