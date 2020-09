ALERTA: Un margariteño es el ultimo, de la lista de Maduro, en ser liberado

REPORTE CONFIDENCIAL . El decreto de Maduro tiene 110 beneficiados con su orden de «Libertad Plena». Son expedientes que han quedado «sellados» indican las fuentes oficiales.

Entre esos nombres está el de Victor Silio, un margariteño, que no tiene un nombre políticamente reconocido. En la foto de la nota, se muestra en libertad al lado derecho, con otro de los recién liberados y bajo el nùmero 75 de la lista.

Braulio Jatar Alonso, abogado, comunicador y escritor desde su cuenta de Twitter confirmó la información con el siguiente mensaje:

Me confirman salida en libertad de Victor Silio, por quien hemos estado pidiendo. Este Margariteño es el ultimo en salir de los listados en decreto de Maduro. No tiene familia en Venezuela, por lo que agradecemos mucho la solidaridad con quien no conozco personalmente.