Cecilia García Arocha: Es absurdo que se piense en votar en medio de la pandemia

La rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, rechazó que se piense en elecciones en medio de la pandemia.

“Creo en el voto, tanto que soy electa, pero no así”, expresó la rectora en una entrevista con Román Lozinski, agregando que mientras no se aplane la curva del coronavirus no se pueden retomar las clases presenciales.

García Arocha instó a los políticos a que mantengan la unidad. “Deben explicar que es lo que está pasando en el país”, dijo.

“Soy una mujer de esperanza. Si veo que podemos lograr una mejor Venezuela”, sentenció.