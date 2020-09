Cristiano Ronaldo no entrenó por una infección en el dedo y está en duda para enfrentar a Croacia

Portugal enfrentará a Croacia en su debut en la Liga de Naciones este sábado, pero aún se desconoce si contarán con Cristiano Ronaldo para el duelo.

El astro de la Juventus se encontraba concentrado en los entrenamientos de su equipo, pero este jueves no entrenó, debido a una infección en un dedo del pie derecho, por lo que fue puesto en tratamiento con antibiótico y es duda para el duelo contra Croacia que se llevará a cabo en el Estadio Do Dragao.

La Federación Portuguesa de Fútbol informó el diagnóstico, pero no reveló el tiempo de recuperación estimado para que el delantero se reintegre a la plantilla, sólo se limitaron a decir que le aplicarán exámenes diarios para comprobar su evolución.

☀ Mais uma manhã no escritório! A #NationsLeague está quase quase aí. 🙌 #TodosPortugal

🏆 Liga das Nações

🇵🇹🆚🇭🇷

📅Sábado às 19h45

☀ Another day at the office! The #NationsLeague is almost here. 🙌 #TeamPortugal pic.twitter.com/1MIUYi6ehM

