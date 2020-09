EXTRA Colombia arresta a 3 venezolanos vinculados a complot anti-Maduro

AGENCIA AP Por JOSHUA GOODMANhoy

ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 12 de marzo de 2020, el Nicolás Maduro habla en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela.

La administración Trump rechazó el martes 2 de septiembre de 2020 a Maduro, diciendo que no merece ningún elogio por la liberación de algunos presos políticos antes de las elecciones del Congreso, cuando muchos más siguen encarcelados injustamente. (Foto AP / Matias Delacroix, archivo)

MIAMI (AP) – La policía de Colombia arrestó a tres venezolanos que formaban parte de un complot fallido organizado por un ex boina verde de Estados Unidos para cruzar la frontera y derrocar al presidente Nicolás Maduro, según supo The Associated Press.

Los tres fueron arrestados en allanamientos simultáneos la madrugada del miércoles en la capital Bogotá, dijo a AP una persona que estaba en contacto con los hombres al momento de su arresto. La persona, que insistió en el anonimato para discutir la continuación de la investigación, dijo que los tres fueron detenidos por cargos de tráfico de armas y entrenamiento para realizar actividades ilícitas.

Dos de los hombres, el Mayor Juvenal Sequea y el Capitán Juven Sequea, son los hermanos mayores del comandante confeso de la fallida incursión del 3 de mayo, Capitán Antonio Sequea, quien se encuentra preso en Caracas, la capital venezolana. El tercero, Rayder Ruso, es un civil que durante mucho tiempo ha buscado el derrocamiento de Maduro.

