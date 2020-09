José Luis Rodríguez le envió un mensaje a sus hijas Liliana y Lilibeth

José Luis Rodríguez le envió un mensaje a sus hijas. El cantante sin ningún tipo de tapujos aseguró amar a Liliana y a Lilibeth.

“Son mis hijas y las amo”, así lo dejó bien claro el intérprete de “Dueño de nada” en una reciente entrevista para la cadena argentina Telefe.

“El Puma” aclaró todo respecto a la polémica frase que causó el malestar de sus hijas Liliana y Lilibeth Morillo. Para el artista, no fue una burla.





“Todas las religiones creen en la vida después de la muerte. Cuando muera quiero ver a Cristo en el cielo y para mí es normal decir que si no te veo aquí, te veo en el cielo. Es mi fe, es esperanza. No fue para burlarme de ellas ni de nadie”, aseguró. “La única opinión que me importa es la que tenga Dios de mí”, recalcó el cantante.

Desde hace muchos años el artista vive una tormentosa relación con sus dos hijas mayores, fruto de su primer matrimonio con la cantante Lila Morillo.

“Mis hijas tienen 55 y 53 años y no son ningunas niñas. Cuando me separé de su madre, Liliana y Lilibeth tenían 18 y 20 años. Cuando una relación se termina no hay que mirar hacia atrás, no conviene hurgar en el pasado. Lo que me gustaría es que dijeran la verdad, pero yo las perdoné porque son mis hijas y las amo tal y como son”, declaró a la argentina Verónica Lozano.

Para Liliana y Lilibeth, su padre las utiliza cada vez que necesita promocionar sus proyectos. Ante estas afirmaciones que hicieran a través de las redes sociales “El Puma” declaró:

“Liliana nunca entendió que la prensa se acercó a ella para tener acceso a mí. No lo soportó. Y yo un día dije: ‘Hasta aquí llegué’. Probé varias veces la fidelidad y no resultó. No puedo cargar toda la vida con el pasado, ya quedó atrás. No tengo resentimientos con ellas, las amo y las perdoné. (…) A veces uno no es afín, aunque sea familia. Los hijos son de Dios y tú los tienes que educar. Yo estoy tranquilo, no me gusta el escándalo y siempre huí de los chismes”, señaló el cantante.

Al parecer la pelea entre El Puma y sus hijas seguirá dando de qué hablar.