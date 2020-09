Lo peor del divorcio Miley Cyrus

Miley Cyrus aprovechó una entrevista en radio para revelar qué fue lo peor de su mediático divorcio de Liam Hemsworth, reseñaJust Jared.

En una entrevista en el podcast Joe Rogan Experience, la cantante dijo que su ruptura fue “demasiado pública”. La artista acotó también que estar en el ojo público de esa manera “es una mierda”.

“Lo peor de todo no era el hecho de que yo y alguien a quien amaba nos dimos cuenta de que ya no nos amamos como antes”, admitió Miley. “Está bien, puedo aceptarlo. Lo que no puedo aceptar la villanía y la manipulación de las historias que lanzaron“, dijo.