Qué tipo de cejas debes hacerte según la forma de tu rostro

Las cejas son el tormento de toda mujer, viven en la eterna lucha de encontrar la forma perfecta o el depilado adecuado para ellas. Muchas veces comete el error de sacar los vellos que encuentra más largos o con canas, lo mejor siempre será pintar o cortar.

Ya sabes que un vello mal sacado no se recupera, o por lo menos no tan rápido como cuando es un pelo normal. Las cejas al igual que otras partes de tu cuerpo no son iguales. Así que sería bueno depilarlas en simultáneo.

Hoy te ofrecemos cómo darle forma a tus cejas de acuerdo con la forma de tu rostro.

Rostro en forma de corazón : es recomendable que si tienes el rostro de esta forma tengas en cuenta tener unas cejas muy limpias y correctamente arregladas. Ya que es importante mantener un aspecto suave y equitativo desde la parte superior del rostro.

Rostro cuadrado : es bueno que tengas unas cejas con aspecto suave y curvilíneo.

Rostro redondo : tu mejor truco siempre será darle un arco alto automáticamente se te verá el rostro con una apariencia más larga.

Rostro ovalado : la mejor forma para complementar este tipo rostro será lucir unas pestañas delgadas y bien definidas para alargar el rostro

Rostro largo : se recomienda tener unas cejas extendidas.

Rostro en forma de diamante: para ti es mejor una forma más curva. Te ayudará a verte más suave y menos ancha de los lados.

Es importante que identifiques tu tipo de rostro, ya que las dimensiones y el arco perfecto, no solo hará diferencia en el enfoque de tus ojos, sino, también te hará ver más joven.

