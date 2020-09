¡Te pasaste! Polémica foto del hijo de Ricardo Montaner con su pareja enciende las redes

Por su parte, a través de su cuenta oficial en la red social de Instagram, el venezolano que conforma junto a su hermano el exitoso dúo «Mau y Ricky«, posteó una polémica foto en donde aparece posando junto a su novia, Stefi Roitman mientras le agarra los senos apasionadamente.

Asimismo, la foto fue muy comentada en las últimas horas, pues los internautas de la plataforma 2.0 acusaban a la pareja de subir fotos pasadas de tono a las redes sociales.

Los comentarios no se hicieron esperar

Siento que Ricky montaner tocó una teta por primera vez y necesita contárselo a to2 https://t.co/6fHlOrer3h — tu vieja (@Bsty18) September 2, 2020

Le bajaron la foto a Ricky Montaner, ¿debía ser bajada o exageraron? (Me gusta saber que opinan je) pic.twitter.com/LMz5lBduq8 — Anita🍓 (@Whoisana_x) September 2, 2020

Ricky Montaner tiene las uñas más lindas que yo! pic.twitter.com/gG8VUXITGx — • Dana • (@DanaBenini) September 2, 2020

Ricky Montaner, integrante del dúo Mau y Ricky, sorprendió a todos en su cuenta de Instagram al subir una más que llamativa foto junto a su novia, la actriz argentina Stefanía Roitman.

El cantante, hijo de Ricardo Montaner, compartió con sus más de 1.8 millones de seguidores en la popular red social una imagen en la que se lo ve abrazando por detrás y tocándole las lolas a Stefi. «Y qué diría tu mamá», fue la frase que eligió Ricky para acompañar la provocativa foto.

Rápidamente, su publicación tuvo mucho repercusión, acumuló miles de «me gusta» y hasta se convirtió en Tendencia en Twitter, donde muchos especularon sobre cuál sería la reacción de Montaner padre al ver la foto.

Justamente sobre esto habló Ricky en el programa Últimos Cartuchos (Vorterix, lunes a viernes de 10 a 13). «Artistas de otras generaciones capaz dicen ‘en tu casa puedes hacer tal cosas pero no postées fotos así’. Nuestra generación conecta aparte de la música. En las redes hay que mostrarse como uno es», retrucó el cantante.

Y luego sumó: «Esta mañana mis papás me putearon por la foto que subí con Stefi agarrándole las chichis. Me regañaron. Pero la realidad es que yo sí le agarro las chichis a mi novia. Nos sacaron una foto y me pareció espectacular. Es más, ella también quería subir la foto».

Sin embargo, algunas personas consideraron que la imagen era ofensiva y denunciaron la publicación de Ricky. Por este motivo, Instagram tomó la decisión de censurar la foto.

Ricky Montaner difundió que Instagram tomó la decisión de bajar su publicación junto a Stefi Roitman.

«Entonces Ricky compartió el mensaje que recibió de parte de la red social, en el que se asegura que la publicación «va en contra de las normas de nuestra comunidad». «Gente sensible!! juju», ironizó el cantante y compositor, entre risas.