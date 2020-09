VIDEO + Alviarez Jefe de organización nacional Vente «No hay tiempo para el fracaso, ni una traición más»

Henry Alviarez: No hay tiempo para el fracaso, ni una traición más; Venezuela clama justicia y exige libertad

(Caracas. 03/09/2020) Henry Alviarez, coordinador nacional de Organización de Vente Venezuela, envió un mensaje este jueves a todos los venezolanos en respuesta a los últimos acontecimientos políticos y la necesidad de rechazar un nuevo fraude electoral, así como la pérdida de tiempo en una nueva consulta. Ambos procesos, a su juicio, retrasan la conquista de la libertad para el país, por lo que llamó a los venezolanos decentes a unirse en torno a una ruta que sí garantice ese deseo compartido de ser libres.

Palabras textuales

El régimen ha querido infiltrar a la oposición venezolana y lo ha logrado. Recientemente, vimos las declaraciones del Embajador turco, donde habla de una negociación con Henrique Capriles y Stalin González, en representación de la manoseada y prostituida “unidad” venezolana, de cara a un proceso írrito, fraudulento, que traiciona la querencia del venezolano de ser libre. Tenemos que admitir que lo lograron: infiltraron a la AN, al G4, al Interinato.

No se puede conseguir una respuesta seria para el país, para liberar a Venezuela, si tienes como aliados a personajes como Henry Ramos Allup, Manuel Rosales, Stalin González, Henrique Capriles y muchos otros que siguen escondidos y disfrazados de opositores y que una vez más traicionan la voluntad del venezolano.

Tenemos que avanzar de manera firme. La unidad per se no es una estrategia, no es una política, no es un objetivo. Tenemos que entender que hay mucha gente decente en este país que trasciende a los factores políticos y que hay gente en los factores políticos que sí quiere la libertad patria.

Por eso hemos planteado la necesidad de implementar la Operación para la Paz y Estabilización (OPE). María Corina en su carta lo advirtió: están infiltrados y el venezolano lo ha dado todo. Se agotaron los diálogos, se agotaron los procesos electorales, ¿cuántos venezolanos más tienen que morir para lograr ese sueño compartido de la libertad?

Unamos fuerzas internas, unamos la fuerza externa que entiende la necesidad de actuar en Venezuela para estabilizar el hemisferio. No es una tarea fácil. Ya se ha advertido y lo hizo el Presidente de Colombia: no es realismo mágico que el régimen tienen negociaciones bélicas con Irán; se ha advertido cómo se han infiltrado en otros países del hemisferio y su epicentro está en Venezuela.

Es momento de actuar con coraje, de trascender, de deponer actitudes, pero de actuar con seriedad. Ya no se puede jugar al tiempo y la política, lo que está en juego es el destino de mucha gente que hoy está decepcionada, que hoy está aterrada por el virus, que hoy está desesperanzada y además con una profunda incertidumbre.

Nosotros, desde Vente Venezuela, hacemos un llamado para avanzar con coraje, con fuerza, con determinación, convocando a todos los venezolanos. No hay tiempo para un fracaso, ni una traición más. Venezuela clama justicia, pero sobre todo grita libertad.