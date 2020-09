🙄Messi podría continuar en el Barcelona -😯El pequeño detalle por lo que Suárez no llegaría a la Juve -🙃Steve Nash, nuevo entrenador en la NBA

Lo que pasó ayer 😲 1. El padre de Messi confirma que podría continuar en el Barcelona El padre de Lionel Messi, Jorge, quien también es su representante ha abierto la esperanza a la afición barcelonista🧐

, pues declaró que su hijo podría permanecer en el equipo Dato: La cantidad de dinero que costaría Messi💰 haría inviable su pase al Manchéster City, mientras que la policía encuentra pruebas de corrupción en la directiva del Barcelona😖 😵 2. El “pequeño” detalle que le impide a Luis Suárez fichar por la Juventus Luis Suárez y la Juventus de Turín han tenido acercamientos sustanciales y la transacción está cerca de cerrarse pero un detalle podría cerrarle la puerta al equipo italiano: su pasaporte🛂 Dato: Suárez tendrá que hacer una prueba de nacionalidad que, de no aprobar, truncaría su fichaje por la Vecchia Signora ya que no se puede obtener el transfer internacional dela FIFA en caso de no aprobarlo🤨 🤩 3. Nets sorprende con la contratación de Steve Nash como nuevo entrenador Los Brooklyn Nets sorprendieron este jueves con la contratación del exestrella Steve Nash como su entrenador para la próxima temporada👍 Dato: Nash se une a los Nets luego de cinco temporadas como consultor de desarrollo de jugadores con los Warriors de Golden State🏀 👊 4. Una guardia de seguridad da golpiza a un ladrón y Dana White la contrata para la UFC En diciembre del 2019, se hizo viral un video en el que una guardia de seguridad de Best Buy detuvo a un hombre que quería robarse una bocina, le propinó una golpiza y lo corrió de la tienda departamental y ahora Dana White la contrata para la UFC👮‍♀️ Dato: Tras el evento, la guardia de nombre Summer Tapasa fue despedida de la tienda. Sin embargo, llamó la atención de Dana White, presidente de la UFC😎 🥊 5. Julio César Chávez afirma que “le va a pegar una chinga” a Óscar de la Hoya Por otro lado, JC Chávez ya ha tenido un par de peleas contra Jorge ‘Travierso’ Arce y sueña culminar sus encuentros de exhibición contra Óscar de la Hoya, quien lo derrotó dos veces, en 1996 y 1998😞 Dato: “Es la última exhibición que quiero hacer pero la quiero hacer con público, porque quiero que todo el público vea la chinga que le voy a pegar”, confesó la leyenda mexicana😬 🤣 6. América se burló de las Chivas y les mandó un recadito en Twitter En su cuenta de Twitter, América publicó: “Henry Martin, el mejor delantero mexicano. 4 goles en el torneo. Igual que todo un equipo”😠Dato: ¿Fuera Piojo? Miguel Herrera rompió un récord histórico con el América👆 😲 7. Cambiaría el boxeo: Julio César Chávez Jr. aceptaría entrar al octágono El “Junior” ha sido duramente criticado por sus últimas peleas sobre el cuadrilátero, debido a su desempeño y a sus resultados, lo que quizá esté ocasionando que piense en cambiar de deporte e incursionar en las artes marciales mixtas🙀 Dato: El pugilista dijo que sí se metería al octágono o que estaría dispuesto a aceptar una pelea contra alguien de MMA👊