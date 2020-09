Adiós a la ansiedad y depresión con el vino tinto, asegura estudio

El vino tinto siempre se ha caracterizado por ser un símbolo de la elegancia y el buen gusto, y cómo no si sus propiedades y beneficios que tiene para la salud son muy variados como por ejemplo que puede controlar la ansiedad y la depresión.

Un estudio científico reveló que el vino tinto en un consumo moderado puede terminar con la depresión y la ansiedad, dos de los más grandes problemas que se han dado en el mundo afectando la salud mental de las personas.

La depresión y la ansiedad han afectado a miles de personas en todo el mundo y más en este último año, pero una investigación ha confirmado que el vino tinto en un consumo moderado podría terminar con estos trastornos.

Investigadores de la Universidad de Medicina de Xuzhou y de la Universidad de Buffalo llevaron a cabo una investigación en ratones a quienes les suministraron corticosterona, hormona que regula la respuesta al estrés, al mismo tiempo que les dieron resveratol, uno de los componentes más importantes del vino tinto. La respuesta de los ratones fue muy favorable.

Aunque el experimento fue está en la etapa primaria, se dio a conocer que gracias al resveratol que se encuentra en el vino tinto y en consumo moderado, puede hacer que dicho trastorno sea controlado, ya que este elemento es uno de los compuestos de los medicamentos para tratar la depresión y la ansiedad.

Aunque no se ha hecho totalmente oficial, se sabe que el vino puede funcionar como un buen remedio para controlar estos padecimientos, pero siempre y cuando tomándolo con mucha moderación y no darlo como un remedio absoluto ya que no lo es.

Esta es otra de las múltiples propiedades que tiene el vino tinto y que lo han caracterizado por mucho tiempo, entre las que se encuentran reducir el colesterol y bajar de peso, solo por mencionar algunos. Pero es necesario esperar a las siguientes etapas de la investigación para saber que tan efectivo y cuánto se debe de ingerir de esta bebida para contrarrestar la depresión y la ansiedad.

