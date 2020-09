¡Atrocidad! Hombre ahogó a su hijastra de un año delante de su madre

View this post on Instagram

Capturada joven por el infanticidio de su primogénita en Tucupita Una joven de 17 años de edad, fue detenida por funcionarios del Eje de Investigaciones Contra Homicidios, Delta Amacuro, por el infanticidio de su primogénita de 1 año de edad; hecho ocurrido en la comunidad San Isidro, caño P6, parroquia San Rafael, municipio Tucupita del estado Delta Amacuro. Las pesquisas e investigaciones de campo arrojaron que el infanticidio fue cometido por el padrastro de la niña, identificadoc como Asunción José Bolaños González (37), apodado Manuel, quien acostumbraba a maltratarla debido a que no sentía ningún afecto. Por lo que el día del hecho, amarró el pie de la niña con un mecate a un muelle, para luego sumergirle la cabeza en el agua, siendo presenciado por la madre de la infante quien no hizo nada para evitarlo. Al percatarse que ésta no respiraba, se acercaron hasta la carretera y pidieron auxilio, alegando que se había ahogado. Se continúan las pesquisas para dar con la captura de Bolaños y ponerlo a la orden de la justicia venezolana. Quedando el caso a disposición de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público, estado Delta Amacuro. #Cicpc #PorTuSeguridad #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #Policia #Criminalistica #paz #instagram #atención #información #Urgente #UltimaHora #Noticia #sucesos #Tucupita