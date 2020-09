El tren del meme: Lionel Messi es la burla de moda en Internet

Luego del escándalo que generó el burofax que Messi mandó al Barcelona con la intención de comunicar su deseo de salir del club, hoy el jugador anunció que se quedará y la gente reaccionó dedicándole un gran número de memes.

Los usuarios de redes no perdieron el tiempo y tras el anuncio oficial, se dedicaron a generar imágenes y videos que se han vuelto virales y han desatado la risa de millones de aficionados alrededor del mundo, Si quieres unirte al club, aquí te compartimos algunos de estos memes.

BREAKING: LIONEL MESSI IS STAYING AT BARCELONA 🚨 pic.twitter.com/7ppemSTH4h

Lionel Messi (entrevista Goal): «Mi primo Maxi me habló maravillas de la Liga Mx, pero vos sabés que es una liga difícil, tuve ofertas de varios clubes pero no me sentía listo para enfrentar grandes defensas como Salcedo, George Corral o el Cata Domínguez, me quedo en Barcelona». pic.twitter.com/mtmpyhC62j

— Martinalgui (@MartinoliCuri) September 4, 2020