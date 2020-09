No me dieron indulto, me devolvieron la libertad

El diputado de Voluntad Popular Ismael León fue acusado de estar involucrado en supuestos planes terroristas, tuvo que ser operado y pasó los meses restantes en casa por cárcel, hasta que fue excarcelado por un «indulto» de Maduro

El diputado Ismael León conoce lo que es patear calles. Electo en uno de los circuitos más populosos de Caracas, en dupla con el economista José Guerra, le tocó recorrer sectores de El Valle y Coche. Junto al partido Voluntad Popular también ha hecho diversas giras en todo el país, y es lo que pide ahora al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aplicar como parte de la “hoja de ruta” para lograr un cambio político.

Rosalio Ismael León Caridad fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el pasado 21 de enero. Salía de la sede principal de Acción Democrática hacia una sesión pública de la Asamblea Nacional, y desde ese momento, inició su encierro por razones que aún desconoce, más allá de una acusación hecha desde las altas esferas del régimen de Nicolás Maduro sobre presuntos planes terroristas.

Debido a sus problemas de salud, el parlamentario tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para practicarle un cateterismo y luego se le dictó una medida sustitutiva de libertad que lo mantuvo encerrado en su propia vivienda por más de cinco meses, hasta que fue «indultado» el pasado 31 de agosto.

El diputado también se refiere a un audio y señalamientos hechos por Miguel Salazar sobre su presunta participación en las venideras elecciones parlamentarias. Al igual que otros presos políticos, fue obligado a grabar un video para decir que había sido tratado de buena forma por parte del Sebin.

“Para mí eso es muy doloroso, yo sencillamente estoy muy indignado con ese señor (Salazar). Lo primero que me dijeron los funcionarios del Sebin fue que este audio no iba a salir a ninguna parte. Como yo no nombraba al presidente (Maduro), me hicieron cambiarlo varias veces, lo que querían era que dijera presidente para decir que yo lo reconozco. Y el problema no es que lo reconozca yo, Ismael León, el por el problema es que los reconozca el país. ¿Qué tipo de shows son estos?”, alega.

– Su excarcelación se dio por un “indulto” de Nicolás Maduro. ¿Qué opinión tiene sobre estas medidas?

– Yo no quiero caer en polémicas, pero sencillamente nunca entendí porque fui indultado. A mi me llevaron preso, nunca me presentaron en tribunales, no me presentaron en audiencias, no me dejaron juramentar abogados, no tuve acceso a un expediente, entonces no entiendo porque eso es un indulto. Un indulto es para aquellas personas que tienen condenas.

Yo estoy convencido que para poder salvar a Venezuela hay que hablar con la verdad, y lo que hicieron ese día con ese decreto no es la verdad. La verdad de Venezuela es la que estamos viviendo en estos momentos tan oscuros donde se mueren médicos, enfermeras, la gente se está muriendo.

Yo no voy a participar en elecciones. ¿Por qué hacen eso? ¿para qué vamos a seguir engañando al país? Por eso es que yo digo que Venezuela necesita la verdad, la verdad es la que te estoy diciendo, la que necesitamos todos. Hay que hacer una campaña sobre el coronavirus. En Petare hay una gran cantidad de gente infectada y nosotros montando un show político.

Apareció por ahí el señor Capriles diciendo o tratando de dar entender que las liberaciones fueron gracias a su gestión, lo que tiene que decir es que hay que unirse y luchar todos contra la pandemia, por la gente que no tiene los recursos, por un cambio, pero no para que montemos este tipo de shows.

– Antes de que se le notificara esta medida, ¿alguien conversó previamente con usted?

– A mí no me notificaron. Yo la vi por televisión cuando lo dijo el mismo señor que dijo que yo estaba involucrado en unas navidades sangrientas, a él fue quien le escuché decir eso.

– Antes de ver esto por televisión, ¿alguien le dijo o comunicó que lo iban a liberar?

– Es increíble, pero cierto, eso me lo dijo mi hija. Contenta y alegre, porque después de haberte separado… Después que te quitan siete meses y 10 días, te separan de tus hijas, de tu esposa de casi 22 años de casado. Yo siempre he estado con mis hijas, con mi familia.

A mí quien me dijo eso fue mi hija menor. Ella fue la que me llamó y me dijo ‘papá, viste saliste libre’. Me lo dijo muy contenta.

Te meten dos funcionarios en tu casa, ¿qué podía hacer yo? Sacarlos de la casa porque yo no las voy a tener viviendo ahí. Yo no sabía si una madrugada me iban a hacer algo frente a ellas. Uno no sabe.

Es increíble pero yo estaba viendo Netflix, y cuando mi hija me notificó fue que vi esa noticia.

Todo el mundo está luchando por verse en esa lista (de excarcelados), pero repito a mí no me dieron indulto, a mí me devolvieron la libertad que me quitaron ilegítimamente. A mí nunca me dijeron porque estaba preso, a mí nunca me dijeron el número del expediente, nunca me dejaron juramentar un abogado, yo nunca supe porque estuve preso en siete meses y 10 días. La maldad más grande que le puede hacer a un ser humano es quitarle a su familia, quitarle su libertad.

– ¿Cómo fueron para usted estos siete meses? Tomando en cuenta que estuvo en grave riesgo por problemas de salud

– Mucha desesperación. Cuando me llevan a Clínicas Caracas es porque me dio un problema cardíaco que todavía tengo, yo soy una persona hipertensa, tengo problemas de salud hereditarios.

Estaba en mi casa y comía bien, porque incluso hay mucha gente que me ha criticado porque estoy ‘gordo’. ¡Yo sé cocinar!

Yo tengo que ser honesto, no puedo estar metiendo embustes. Dentro de mi casa estaban cuatro muchachos del Sebin, dos estaban la semana completa y otros dos se turnaban. Nunca me los cambiaron, eran los mismos.

Pero fueron unos muchachos con los que hablaba, conversaba, les explicaba, y esos mismos funcionarios se dieron cuenta de lo injusto que me estaban haciendo. Hay gente que critica y dice que lo vi bien o que me pudo haber gustado, pero tú tienes que vivir la realidad, tienes que enfrentarte a la realidad.

A mí no me maltrataron ni me torturaron, no puedo decir algo que no es verdad. ¿Pero qué hice yo hace 10 días? Los saque a la calle, los puse en la puerta de afuera porque yo necesitaba que me cambiaran de residencia, porque quería estar con mi familia. Yo pedí un permiso, lo solicité e incluso fueron a ver el otro sitio. Pero respondieron más.

Esos funcionarios son seres humanos que tienen un miserable sueldo y les dan una pistola para medio protegerse. Pero pasan las mismas vicisitudes que nosotros. ¿Porque los tuve en mi casa? Porque yo vivo en El Valle, es una zona peligrosa, una ‘zona de paz’. Yo no quería correr el riesgo de que esos niños les pasara algo y me culparan a mí, y me llevaran a El Helicoide, eso es la verdad. Como digo, hubo un momento en que me cansé y los saqué de mi casa para poder pedir el traslado.

Los malos son los que dijeron que yo iba a crear unas navidades sangrientas. Y tuve que vivir todo el mes de diciembre escondido hasta que por fin me agarró el Sebin en la calle y me trataron como me trataron, de mal forma. Después tuvieron que buscarse cardiólogos y todo tipo de atención porque estuve a punto de una embolia cerebral

Puedo decir que viví una gran experiencia. Lo que sí está claro para oposición y gobierno es que yo no voy a dejar de denunciar la corrupción venga de donde venga, sea quien sea, porque uno de los problemas de este país es la corrupción. Y si nosotros no limpiamos este país jamás podremos decirles a las nuevas generaciones que les estamos entregando un país limpio.

Mis hijas y mi esposa están nerviosas porque me dicen que me pueden volver a buscar, que me pueden volver a agarrar, pero yo digo que por la verdad murió Cristo.

– Ahora que no tiene restricciones policiales o judiciales, ¿qué va a hacer en los meses que le restan en el cargo?

– Voy a iniciar una campaña fuerte para enfrentar el coronavirus, pero va a ser una campaña de verdad, que todo el mundo se incorpore, que llegue hasta los pueblos, los caseríos.

Yo he recorrido todo el país y a mí me impresiona como está Barinas, Guárico, Apure. No dicen las cuentas como son de lo que está pasando ahorita, me voy a dedicar a eso, a luchar contra el coronavirus.

Si no tienes los remedios o los insumos, tienes que enseñar a la gente a protegerse. Tienes que enseñarle a la gente a protegerse del contagio, cómo lavarse las manos, a distancia social, cómo usar la mascarilla correctamente. Yo hago un llamado a todos los medios, a todos los partidos políticos para esta campaña. Antes luchamos por la libertad, ahora tenemos también que luchar por salvar la vida, por salvarnos todos porque estamos expuestos.

A lo otro que me voy a dedicar es presentar al país pronto una asociación civil para enfrentar la corrupción, de cómo la gente puede denunciar los casos de corrupción desde el nivel más bajo hasta los niveles más altos. Esto tampoco es para que me den dinero, yo lo que quiero es ayudar a la gente a denunciar los casos de corrupción.

-¿Cuál es su opinión sobre estas gestiones personales de Capriles?

– No comparto las reuniones con Turquía, no entiendo ese tipo de cosas. Yo insisto, si se hace una acción como la que está haciendo Capriles para que nos dieran la libertad está bien, él es político y está haciendo sus esfuerzos, él tiene que buscar sus simpatizantes, gente que la apoye y que vea que está haciendo algo, pero lamentablemente muy tarde porque él fue candidato presidencial y dos veces nos dejó montados en la olla. Si está haciendo esta acción hay un dicho que dice ‘haga el bien y no vea a quién’, pero vienen y montan estos shows.

Yo le comentaba a mi hija ‘bueno, ahora ya estoy libre por obra de Capriles’ supuestamente, pero yo he estado libre toda mi vida. Repito, yo no voy a participar en elecciones porque no voy a tener doble discurso, yo creo que para que en este país haya elecciones tiene que tener confianza y hay que hablarle con la verdad.

Necesitamos un CNE serio que no le que no le responda la oposición y al gobierno, tiene que ser un CNE de gente respetuosa y las hay. Que se hagan las auditorías correspondientes, que regresen todos los que están fuera del país, que los partidos políticos demuestren su interés en participar. Cuando haga eso en unas elecciones presidenciales y de diputados, y deje que la gente vote, ahí va a empezar el nuevo país que todos queremos.

– ¿Usted se ha logrado comunicar y conversar con Juan Guaidó?

– Sí, el presidente Guaidó estuvo hablando conmigo en una reunión que estuvimos juntos. Siempre estuvo pendiente de mi salud porque sabe de mis cardiopatías. Él estaba hablando conmigo, pidiéndome opiniones sobre las cuestiones que está haciendo. Hay cosas sobre las que estoy de acuerdo y otras que no comparto como tiene que ser, las diferencias pueden existir, pero nos ponemos de acuerdo y él toma los consejos, los recibe y verá si los aplica.

– ¿Cuáles han sido esos acuerdos y desacuerdos con Guaidó?

– Estoy muy en desacuerdo con la insistencia hacia dos o tres políticos que tienen nombre, pero no podemos perder tiempo en eso. Hay que recordar la historia, aquí la gente habla por hablar, la gente menciona el pacto de Punto Fijo pero no recuerdan que enseguida se salió Jóvito Villalba y que no participó del Partido Comunista, pero por eso no se dejó de buscar la unidad del país y de los venezolanos. La unidad tiene que estar en los venezolanos, no es los jefes de los partidos políticos. Yo respeto la posición de María Corina Machado, del señor Capriles, pero estoy convencido de que están equivocados con ese llamado de unidad de partidos políticos, que aunque hace falta, más hace falta la unidad del país, que la gente sienta que se quiere salir de esto, la gente está cansada.

Estoy seguro que muchos jóvenes se ven apretados por la situación, más los que son sostén de las casas. Entonces es ahí donde tiene que estar la unidad, en la población y no ser una diatriba, una peleadera sobre lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que dijiste o no, ese no es el problema.

-¿Qué propuestas individuales ha hecho para contribuir a la hoja de ruta de Guaidó?

– Yo he dicho y sigo diciendo que tenemos que irnos hacia abajo, hacia la gente, ir a los pueblos y los caseríos para escuchar a la gente, eso es lo que tenemos que hacer.

Yo creo que uno en Miraflores y el otro presidente como presidente interino, ¿qué hacen metidos en una oficina y no irse a ver abajo? Al presidente Guaidó le dije, cuando recientemente iba a conseguir una ayuda para los héroes de la salud y traer medicinas, le comenté que eso era muy importante. Pero que además debía luchar para irse a los hospitales para ver las condiciones y decirle a esa gente, pedir apoyo para equipar los hospitales, para tratar de tener insumos porque cada día la situación está peor.

Tienen que estar más en contacto con la gente, no es con encuestas, no es estar haciendo actividades por Zoom, no es lo que yo creo. Lo que se puede recomendar es tener una buena protección e irse a hablar con la gente, porque la gente quiere hablar.



