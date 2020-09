Relación entre Inés María Calero y Andrea Villarroel fue tensa

Jonathan Moly se sinceró recientemente y habló sobre la relación entre Inés María Calero y Andrea Villarroel.

El cantante venezolano afirmó que la relación de su madre y su esposa era complicada. Ambas mujeres tenían una tensa conexión.

Andrea Villaroel, esposa de Jonathan Moly, dejó un comentario en una publicación de su suegra que generó cierta polémica en las redes sociales pues al parecer sería una indirecta para Ines María Calero.

El post de Calero en Instagram decía lo siguiente:

“Cuando mi hijo traiga una novia a casa la trataré con el mismo cariño y respeto que me hubiera gustado recibir a mí de parte de mi suegra”.

Villarroel aprovechó la publicación y comentó: “Espectacular”. Esto fue tomado por los internautas como una indirecta ya que a ambas no se les ve tan cercanas.

En una entrevista que le realizaron al cantante Jonathan Moly en el programa ‘Sábado en la Noche’, confesó que la relación de su madre y Andrea no fue la mejor.

“Actualmente ellas se llevan bien pero al principio de mi relación fue complicado por que yo tenía una novia. En el momento en que empecé con Andrea y terminé con mi ex novia el día 4 de noviembre y me hice novio de Andrea el 7 de noviembre, en ese momento mi mamá le había agarrado cierto cariño a mi ex novia, luego ella entró en el Miss Venezuela y mi mamá se identificó y empezó a apoyarla”.