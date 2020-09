Un hombre asesinó a su pareja por cortar su relación con él

View this post on Instagram

#NiUnaMenos Capturado hombre que asesinó a su ex pareja en Guárico El homicidio de Lolimar Zamora Aguilar (44), ocurrido el 27 de agosto del presente año, en el caserío y municipio Altamira, municipio Santa María de Ipire, estado Guárico, fue esclarecido por pesquisas del Cicpc, tras dar con la captura del autor material del hecho. Después de tenerse conocimiento de lo sucedido, funcionarios de la Delegación Municipal Zaraza, inician el proceso de investigación en el que determinan que, el hecho se registró en momentos que Lolimar se encontraba en su residencia y fue abordada por su ex pareja sentimental Jorgen Isaias Fajardo Clavo (30), quien portaba una escopeta calibre 16. Ambos sostienen una fuerte discusión ya que el hombre se negaba a aceptar el fin de la relación, por lo que le propinó un disparo a la víctima, cegándola la vida. Luego de tener todos los elementos de interés criminalístico que determinan la culpabilidad de Jorgen, se logró su detención en el casería Altamira, incautándole el arma utilizada para perpetrar el crimen, siendo puesto a la orden de la Fiscalía 20° del Ministerio Público. #Cicpc #PorTuSeguridad #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #Policia #Criminalistica #paz #instagram #atención #información #Urgente #UltimaHora #Noticia #sucesos #Guarico

A post shared by Douglas Rico (@douglasricovzla) on Sep 2, 2020 at 6:50am PDT