Abandonaron a un bebé en una bolsa y lo dejaron en una zona boscosa en Yaracuy

Tres detenidos por homicidio frustrado a un infante en Yaracuy Moradores del sector San Javier, municipio San Felipe, estado Yaracuy, hallaron a un infante desprotegido y desprovisto de ropa, lo trasladaron hasta el Hospital Pediátrico de San Felipe, donde fue atendido por los galenos, quienes dan parte a la Delegación Municipal san Felipe. Por lo que se inicia un proceso de investigación y se logra determinar que Euri Kellys Aular Carreño (19), se encontraba en estado de gestación y presentó los síntomas para dar a luz, por lo que, en compañía de Arturo Alfredo Duran (46), se trasladaron hacia una partera, que la asistió y le entregó el niño en perfecto estado de salud. Al pasar varios días, exactamente el 27 de Agosto, estos se trasladan hasta la dirección antes mencionada y colocaron al infante dentro de una bolsa, para posteriormente arrojarlo en una zona boscosa, siendo localizado por trabajadores del sector. Por lo que se logró dar con la captura de los mencionado y de Jazmín Berenitse Carreño (41), madre de Euri, quien tenía pleno conocimiento del hecho cometido. Asimismo, se recuperó una moto Bera 150, placas AH4A25A, utilizada por Euri y Arturo, para trasladarse el día del hecho. Cabe destacar que el niño a pesar de las condiciones deplorables en las que fue rescatado, actualmente se encuentra estable de salud. Siendo el caso puesto a la orden de la Fiscalía Octava del Ministerio Público. #Cicpc #PorTuSeguridad #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #Policia #Criminalistica #paz #instagram #atención #información #Urgente #UltimaHora #Noticia #sucesos #Yaracuy