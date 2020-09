INFORME +Primero Justicia se hace el «Willy», mientras Capriles postula 260 candidatos en toda Venezuela + Pruebas

REPORTE CONFIDENCIAL – El partido Primero Justicia no expulsó a Capriles, como Acción Democrática hizo con Bernabé y su combo, tampoco le pidió la renuncia tal y como el partido UNT convino con Stalin González, simplemente se hicieron los Willy Mays. Es decir vieron para otro lado. Se hicieron los tontos.

Hacerte el «Güili Mei» es usado por la gente popular, cuando quiere significar que una persona o grupo de ellas, se hacen las desentendidas. Es algo como «yo estaba comprando kerozene», ese líquido inflamable muy usado en las manifestaciones, suponemos que la expresión viene como la excusa de no estar donde debía estar en la refriega, pero hace ver que estaba preparándose para ella.

Según cuenta Jesús Elorza, la expersión tiene décadas de uso, ya que se remonta a cuando Willie Mays participó en la Serie del Caribe de 1955 efectuada en Caracas, Venezuela, con los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico), en sus primeros 12 turnos al bate no había dado ni un hit, hasta que finalmente en su 13er turno en un juego ante Venezuela (Navegantes del Magallanes) le da un jonrón al lanzador venezolano Ramón Monzant. El batazo lo conectó en el undécimo inning impulsando dos carreras para dejar en el terreno al Magallanes. Luego de eso, Mays conectó 10 hits en sus siguientes 12 turnos. Entonces, la gente comenzó a decir que el “Willie se estaba haciendo el tonto“.

En el comunicado de Primero Justicia de fecha 04 de septiembre hablan de todo menos de Capriles. La gente esperaba su expulsión, después de haber públicamente retado la decisión de las autoridades de ese partido, de no participar en el simulacro del #6D

En el comunicado dijeron: «Primero Justicia reitera su decisión de no participar del ilegítimo proceso electoral convocado para el 6 de diciembre de 2020, por no existir condiciones electorales y por los riesgos asociados al covid-19”

Resalta que la última frase, es exacta a la que ha usado Capriles para mover la fecha del proceso.

Luego: “El día de hoy fue anunciada una decisión del TSJ de Maduro sobre nuestros símbolos y autoridades partidistas. Ratificamos que ello en nada cambia nuestra situación institucional.

Lo cierto es que a Primero Justicia, la usurpada, no le dejaron inscribir un solo candidato en virtud de la decisión del Tribunal de Maduro, pero el partido «La Fuerza del Cambio» de Capriles, llenó todo los puestos ( VER DOCUMENTO ANEXO)

Otro párrafo. “Es necesario sincerar la lucha democrática. Debemos reconocer con humildad una serie de errores y la incapacidad de rectificación en la conducción del gobierno interino, que han impedido derrotar la dictadura y aliviar el sufrimiento de los venezolanos

El argumento, en contra de Juan Guaidó es calcado o escrito de la misma mano de Capriles.

Primero Justicia, no solo se hace el Willy Mays, lo cual puede hacer, lo que no puede pretender, es que a los demás nos crean tontos.

Capriles usa la Conferencia Episcopal como palanca de empuje a sus acciones, lo que no se ha dicho es que el papa en audiencia publica del 02 de mayo advirtió «cuando vemos gente que no se sabe bien qué perfil tiene, decimos: ‘Este está bien con Dios y con el diablo'» y agregó «decimos esto y esto no puede ser: o estás bien con Dios o estás bien con el diablo. Por eso en el bautismo se pide la renuncia a Satanás»

Primero Justicia se hizo el Willy Mays, no ha pedido renuncia a nadie.