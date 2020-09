Reseña de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Madden NFL 21, Windbound y Philips Hue

Te presentamos las mejores recomendaciones de gadgets y videojuegos para que te quedes en casa a disfrutar

Te tenemos los mejores gadgets y títulos sin importar qué consola de videojuegos tengas o qué género prefieras te reseñamos juegos para todos los gustos y con los que podrás pasar horas de diversión en tu hogar. En esta ocasión te presentamos: Philips Hue, Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Madden NFL 21 y Windbound.

Philips Hue

Se trata de una innovadora forma de llegar al tan prometido punto de tener una casa inteligente, pues se tratan de focos que se conectan con el WiFi o vía Bluetooth y que podemos controlar con nuestro celular o tableta.

Para ello, solo tienes que instalar la app, emparejarlos con el Bridge (una especie de cerebro que le da el control a los focos) y la magia comienza a surgir.

Hay una enorme posibilidad de cosas por hacer, como programar la luz para despertar, para ir a dormir e incluso, controlarla si no estás en casa, bajar la intensidad y todo, ya sea mediante la app o con dispositivos que tienen control de voz.

Si eliges los de colores, tienes una enorme gama para elegir la ambientación en casa, incluso, hay opciones para que se prendan y apaguen al ritmo de la música, con lo que te podrás sentir como si estuvieras en un antro. Una opción para vivir el futuro desde ya.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions

O como lo conocemos en la mayor parte de hispanoamérica, los Supercampeones, es un juego de futbol tipo arcade, en el que lo menos que hay que esperar es realismo, pues como en el anime, reinan las jugadas espectaculares alejadas de lo que se podría vivir en verdad.

Cuenta con varios modos de juego, del que destaca el de historia, que se divide en dos: una campaña protagonizara por Ozora Tsubasa, conocido también como Oliver Atom, y otra donde podeos crear nuestro propio jugador.

Aunque los controles son intuitivos, la jugabilidad se vuelva repetitiva muy rápido por lo que carece de estrategia a un punto que anotar un gol se vuelve fácil. Otro detalle es que tiene largas escenas de diálogo entre partidos, que le quitan por completo el ritmo. Es un juego que solo los que sean fanáticos de la serie encantará, pero si estás esperando algo como los FIFA, estás en el lugar incorrecto. Está disponible en Play Station 4, Nintendo Switch y PC.

Madden NFL 21

La actualización de este año demuestra que es hora de ver lo que la franquicia puede hacer en la nueva generación pues las mejoras apenas si se notan en los gráficos y el gameplay es lo mismo que hemos visto, aunque no por eso no deja de ser el Madden más realista jamás creado hasta el momento.

Hay una gran oferta de modos de juego entre el que destaca en el que tomamos decisiones para avanzar en la historia, mientras que las que destacan es la Ultimate Team y Face of the Franchise. Además hay una enorme cantidad de opciones para personalizar al jugador.

Como siempre, el mejor lado para disfrutar este título es el multijugador, ya sea en casa con amigos o vía Internet. En resumen si eres fan de la franquicia y de este deporte es un juego que debes tener. Está disponible en Ps4 y One y lo mejor es que quienes adquieran las consolas de nueva generación podrán tener la versión para ellas sin costo adicional.

Windbound

Se trata de un juego de supervivencia colorido y encantador, protagonizado por Kara, quien se adentra en las Islas Prohibidas tras un naufragio.

Aunque se veía prometedor, los objetivos se hacen un poco repetitivos a pesar de la gran variedad de islas en las que podemos adentraron y de enemigos con los que nos tenemos que enfrentar, incluso muchas veces ellos huyen de un enfrentamiento.

Te podrías pasar unas 40 horas dependiendo de nuestra habilidad y la dificultad que elijas. En resumen un juego entretenido que gustará a los fans del género aunque también es verdad que modo de combate pudo haber sido mucho mejor. Está disponible en PS4, One, Switch y PC.

