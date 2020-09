🤔Messi se queda, ¿renunciará Bartomeu? – 👏Boricua gana el Derby de Kentucky – 🐐Chivas por fin ganó

Lo que pasó ayer 🤔 1. Messi se queda, ¿Bartomeu cumplirá su promesa de renunciar? 💭 2. ¿Qué versión de Leo Messi veremos en esta última temporada? 🏇 3. El boricua John Velázquez gana con ‘Authentic’ el Derby de Kentucky 2020 ⚽ 4. Chivas ganó, Pumas invicto y Cruz Azul pierde el liderato 😷 5. Regañan a Cristiano Ronaldo por no traer cubrebocas Cristiano Ronaldo estuvo en el Estadio Do Dragao para presenciar la victoria de Portugal 4-1 sobre Croacia en la UEFA Nations League, partido en el que no participó por una infección en el pie y en el que fue regañado por no portar el cubrebocas mientras observaba el encuentro Dato: Durante la jornada del sábado hubo victorias de Francia, Inglaterra y Bélgica, para este domingo hay duelos interesantes como el España vs. Ucrania y Suiza vs. Alemania 😳 6. Yaya Touré fue separado de un partido de Unicef por escándalo sexual El exfutbolista del Manchester City, Yaya Touré, está envuelto en una gran polémica, ya que fue invitado para formar parte de un partido amistoso a beneficio, el Soccer Aid, organizado por la Unicef, pero fue separado luego de que sus propios compañeros lo acusaron de comportamiento inapropiado, ya que se ofreció a buscar a 19 trabajadoras sexuales para que convivieran con todos Dato: El duelo será este domingo en Old Trafford, donde se medirán famosos, deportistas, futbolistas y exfutbolistas para recaudar fondos a beneficio de la organización 📺 7. Rey Misterio tendrá serie animada en Cartoon Network Dato: Esta serie animada tiene la intención de que el luchador gane más fanáticos y de difundir el arte de la lucha libre entre las nuevas generaciones de niños