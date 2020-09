😲Djokovic golpeá a jueza -👏Sergio Ramos hace historia -🚨Espeluznante lesión de Giannis Antetokounmpo

Lo que pas贸 ayer 馃檧聽1. Novak Djokovic fue descalificado del US Open tras golpear a una juez El tenista serbio Novak Djokovic, n煤mero uno del mundo, que este domingo sufri贸 la descalificaci贸n el Abierto de Estados Unidos tras haber golpeado de forma accidental a un jueza con una pelota馃幘 Dato:聽 Djokovic se neg贸 a hablar con los periodistas, pero en su cuenta de Instagram calific贸 toda la situaci贸n vivida como algo triste que le hab铆a dejado 鈥渕uy mal鈥 y ofreci贸 una disculpa馃 馃檶聽2. Sergio Ramos se convierte en el defensa m谩s goleador Sergio Ramos, capit谩n de Espa帽a, super贸 con su doblete鈿 a Ucrania al argentino Daniel Passarella como defensa m谩s goleador de la historia de las selecciones, con 23 tantos en 171 partidos Dato:聽Ansu Fati, de 17 a帽os de edad, quien debut贸 esta temporada con el Barcelona y se convirti贸 en el jugador m谩s joven en marcar como azulgrana, ahora hizo lo mismo con la selecci贸n espa帽ola馃懄 馃槳 3. As铆 fue la espeluznante lesi贸n de Giannis Antetokounmpo Durante el quinto juego de la semifinal de la Conferencia Este de la NBA entre Miami Heat y Milwaukee Bucks el griego Giannis Antetokounmpo sufri贸 una espeluznante lesi贸n馃槻 Dato: Giannis sufri贸 un esguince de tobillo que lo dej贸 por fuera el resto del partido lo que parec铆a el final de los Bucks en los Playoffs, sin embargo, el equipo reaccion贸 y fueron capaces de ganar su primer partido馃憤聽 de la serie ante Miami 馃槩聽4. Fallece a los 81 a帽os Lou Brock, leyenda de los Cardenales de San Luis Este domingo se dio a conocer el sensible fallecimiento del ex pelotero Lou Brock, jugador hist贸rico de los Cardenales de San Luis y quien tiene el r茅cord de m谩s bases robadas en la Liga Nacional con la espectacular cantidad de 938 en sus 19 a帽os de carrera鈿 Dato:聽El exbeisbolista ten铆a 81 a帽os y muri贸 por la tarde del domingo a causa de diversas afecciones m茅dicas contra las que luchaba desde hace algunos a帽os馃槰 馃槑 5. VIDEO: Mete t煤nel en el 谩rea y define sin 谩ngulo鈥 El golazo de Kylian Mbapp茅 Francia se enfrent贸 a Suecia en el marco de la Europa Nations League y el delantero de 21 a帽os dio muestras de su gran calidad al realizar una jugada en la que se quita a dos defensores, uno de ellos con un t煤nel, encar贸 al portero馃 Dato:聽Con Cristiano Ronaldo (35 a帽os) y Lionel Messi (33 a帽os) a pocos a帽os del retiro, el mundo del f煤tbol se encuentra en la b煤squeda de los nuevos cracks馃憜 馃 6. Leo Messi y Ronald Koeman se volver谩n a reunir con un panorama muy distinto Leo Messi y Ronald Koeman se reunir谩n por segunda ocasi贸n y esta vez en un entrenamiento formal y como jugador uniformado del Barcelona馃 Dato:聽驴Qui茅n se va, qui茅n se queda? La 鈥淥peraci贸n Salida鈥 contin煤a en el Barcelona馃 馃樁聽7. El mexicano Isaac Alarc贸n no fue elegido para la plantilla final de los Dallas Cowboys Los Vaqueros dieron la lista definitiva de jugadores que formar谩n parte de la temporada 2020-21 que inicia la pr贸xima semana y no consideraron a Isaac Alarc贸n para la competencia馃槰 Dato:聽La buena noticia es que no todo est谩 perdido para el liniero ofensivo mexicano, pues adem谩s de que seguir谩 entrenando al lado de las estrellas de Dallas, podr铆a ser considerado para el equipo titular para la temporada 2021-22馃憣