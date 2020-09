Lenny De La Rosa da pasos firmes en la música con «Brujería»

Luego de retomar una de sus pasiones, la música, el cantante y actor cubano presentó su nuevo tema promocional titulado “Brujería”, enmarcado en el género pop-urbano.

Esta nueva producción es una mezcla con el sabor caribeño, y habla de ese hechizo en el que caen los enamorados.

El sencillo compuesto por el productor venezolano Jhon Paul, forma parte de su segundo álbum discográfico, el cual asegura que llegará antes de que finalice el año. Cabe destacar, que su disco debut se titula Rose y fue lanzado el pasado 2019.

“Brujería” es el primer tema de una placa discográfica completa que ya se encuentra lista, afirmó el artista, quien agregó que quiere dar el mayor provecho a las canciones, y que cada una tenga un significado especial por lo que irá presentándolas en su momento.

El lanzamiento de la pieza musical viene acompañado de un material audiovisual filmado en Miami, bajo la dirección del venezolano Miguel Ángel González, mejor conocido como “Un Enano”.

El videoclip está disponible en todas las plataformas digitales y en el canal oficial de YouTube del intérprete, el cual ya cuenta con más de dos millones de reproducciones.

Lenny de la Rosa, durante quince años, se desempeñó como actor en México. “Yo no creo en los hom­bres”, “A que no me dejas”, “Bailando por un sueño”, “Libre para amarte” y “La Rosa de Guadalupe” forman parte de los proyectos con los que conquistó a muchos de sus seguidores.

Actualmente el artista radica en Miami, concretando su mayor sueño, su carrera como cantante solista. El artista destacó que en los próximos meses presentará su próximo sencillo titulado “Te borré”.