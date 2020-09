Mercedes Araóz lanza su libro autobiográfico «Meche» #Perú

Ex vicepresidenta del Perú, Araóz narra sus trágicas vivencias y cuenta como asumió la disolución del Congreso y su falso nombramiento como presidenta del Perú

Para asombros de muchos y alegría de otros, la ex vicepresidenta, Mercedes Araóz hizo oficial su presentación en la Feria Internacional del Libro (FIL) su “Libro autobiográfico” en el que narra sus peores vivencias durante el último cierre del parlamento.

Con una mirada distinta, Araóz narra en su obra su testimonio de vida enmarcada en la evolución del país colocando una auto crítica en cada suceso plasmado en su libro.

La dictadura militar suscitada en los años 70′, también habla sobre lo duro del terrorismo en los 80′, la aparición del expresidente Alberto Fujimori en los años 90′ y su incursión en la política en este nuevo ciclo además de narrar como es que se formó en vocación de servicio.

“Esa sensación de que estás haciendo algo por alguien y que esa persona te diga o se sienta agradecido por ello es inexplicable”, indicó la excongresista a través de una transmisión virtual donde se hizo la presentación del libro por su 25 edición de la FIL, donde además agradeció las palabras de agradecimiento recibido por las personas en las calles.

Crítica a Fuerza Popular

Durante su pronunciamiento sobre su libro, la ex vicepresidente Mercedes Araóz no dudó en referirse también a la ex bancada mayoritaria de Fuerza Popular, calificándolos como “bancada impositiva” con sus ideales, motivo por el cual, según indicó, no se podía llegar a un consenso jamás.

“Imponer, realmente es doloroso y lo único que hace es despertar a los demonios de ss contrincantes y eso pasó, los fujimoristas se fueron volviendo cada vez más malvados, más radicales”, indicó Araóz.

En tanto la exparlamentaria también se refirió al Ejecutivo señalando que este sector también se mostró impositivo provocando un resquebrajamiento en los poderes llevando a tomar decisiones erróneas.

Asimismo, la economista precisó que el supuesto juramento como nueva presidenta fue algo inexplicable pues, minutos antes de la inesperada ceremonia, ella habría quedado con el expresidente del parlamento, Manuel Merino a sólo dar un mensaje a la ciudadanía y no juramentar sin embargo cuando ya se encontraba ahí se apareció la biblia con el crucifijo y tuvo que asumir.

El libro cuenta muchos detalles del cierre del Congreso de la república el 30 de septiembre, se menciona además de algunos recuerdo sobre decisiones que se tomaron en aquella noche histórica y que no se llegaron a cumplir.