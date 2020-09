🤫JC Chávez Jr. despotrica contra ‘Canelo’ -😷Mbappé positivo a coronavirus y abandonará la Europa Nations -🤣Tunden en redes al Barcelona por el photoshop a Messi #Deportes

Lo que pasó ayer 😱 1. “Es falso y sobrevalorado”: JC Chávez Jr. despotrica contra ‘Canelo’ Julio César Chávez Jr. aseguró que su compatriota Saúl ‘Canelo’ Álvarez es “falso y sobrevalorado” y quiere una revancha, a pesar de que, seguramente, el pelirojo nunca lo aceptaría😶 Dato: “Los mejores boxeadores del mundo son Vasyl Lomachenko, Terence Crawford y Errol Spence. Todos ellos, por encima de Canelo y fácil”, dijo JC Chávez Jr🥊 🤒 2. Kylian Mbappé dio positivo a coronavirus y abandonará la Europa Nations League El delantero de 21 años esperaba ser clave en el partido de Francia contra Croacia de este martes, pero no podrá competir porque ha sido diagnosticado con coronavirus😫 Dato: El sábado pasado, Kylian Mbappé se convirtió en el héroe de la selección francesa de fútbol al marcar un gran gol para darle el triunfo a los galos sobre Suecia y ahora lo perderán😓 😂 3. Tunden en redes al Barcelona por el photoshop a Messi El Barcelona parece salir de la crisis ocasionada por el intento de salida de Lionel Messi y ahora se pusieron en el centro de las críticas y burlas por la imagen donde Messi😁 presenta el tercer uniforme para la nueva temporada Dato: Lionel Messi presenta nuevo uniforme del Barcelona🧐 color rosa y azul pastel 😮 4. Mason Greenwood y Phil Foden son expulsados de la selección de Inglaterra por meter mujeres a su hotel El escándalo llegó hasta la selección de fútbol de Inglaterra, cuando Gareth Southgate, entrenador del combinado inglés, dio a conocer la expulsión de Mason Greenwood y Phil Foden del equipo por meter mujeres a su hotel de concentración💃 Dato: La expulsión de los jugadores de la concentración de la Selección Inglesa no se debe al hecho de haber metido dos mujeres a su hotel, sino porque al hacerlo violaron los protocolos de seguridad por el coronavirus🤔 😲 5. Amenazan de muerte a jueza golpeada por Djokovic en el US Open Reportan que la jueza que fue golpeada con una pelota de manera accidental por el tenista número uno del mundo Novak Djokovic ha recibido amenazas de muerte😡 Dato: “Ella está bien, no tiene que ir al hospital”: Se revela la charla de Novak Djokovic con los jueces del US Open😯 🤯 6. Canterano del América pide que Roger Martínez “se largue” del equipo En una cuenta de Twitter especializada del América se preguntó si Roger Martínez merecía otra oportunidad, pero sorprendió que una de las respuestas venía de un canterano del equipo, Morrison Palma, quien fue tajante “Que se largue”🤔 Dato: El delantero no ha desquitado lo que las Águilas pagaron por él, $11,000,000 de dólares y solo ha anotado 17 goles en 75 partidos👎 ⚽ 7. El golazo de Haaland que ya le dio la vuelta al mundo El delantero Erling Haaland guió a Noruega a su primera victoria en la Liga de Naciones ante Irlanda del Norte con marcador 1-5, donde el juvenil brindó uno de los mejores goles del año👍 Dato: El noruego aplasta a los irlandeses con dos golazos y una asistencia de lujo👊