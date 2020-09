ALERTA Capriles recula sin ver a los lados: «Yo no sé vi votaré el #6D»

El exgobernador del estado Miranda Henrique Capriles Radonski aseguró este martes 8 de septiembre que no está seguro de sí votar en el show electoral promovido por el régimen de Nicolás Maduro, y que los venezolanos no están pendientes en este momento de participar en unas “elecciones”.

“Es un falso dilema votar o no votar, yo no sé si voy a votar el 6 de diciembre que es la fecha que se ha puesto en el país. De aquí al 6 de diciembre falta mucho tiempo”, dijo en una entrevista con la periodista Luz Mely Reyes.

Aseguró que él no está promoviendo el voto, sino una lucha por condiciones electorales. “El apoyo internacional se ha logrado sobre la base de desnudar al régimen, yo no estoy proponiendo votar, les digo que hay que luchar, si decimos que para ir a un proceso necesitamos condiciones no nos la van a regalar, hay que pelearlas”.

“En este momento al país no le interesa las elecciones, las personas están en colas para gasolina, a esto se le suma la pandemia, nadie sabe cuántas personas están contagiadas en el país, nadie sabe dónde hacer una prueba PCR o rápida”, puntualizó.

