Cómo eliminar la caspa con aspirina

La caspa es uno de los problemas del cuero cabelludo más comunes que existen, y también más desagradable.

No hay nada más incómodo que no poder usar tus prendas negras favortias, porque las dejas llenas de caspa ¡Eso no es bonito!

¿Pero qué causa la caspa? Contrario a lo que comunmente se cree, la caspa no es causada por resequedad del cuero cabelludo, sino por el hongo FM.

Otra causa de la caspa, en su forma más leve es la existencia de glándulas sebáceas sobrerreactivas. Otras causas pueden ser: alergias a alimentos, transpiración excesiva, uso de jabones alcalinos, micosis y estrés.

Champú de aspirina y cómo prepararlo

Este medicamento, es un aliado formidable contra los hongos que causan la caspa. Su principal componente, ácido salicílico, tiene la propiedad de limpiar a profundidad el cuero cabelludo.

Para preparar este remedio, tritura dos pastillas de aspirina y mézclalas con dos cucharadas de tu champú de preferencia. Aplícalo dando masajes sobre el cuero cabelludo y deja actuar 5 minutos. Enjuaga bien con agua fría. Repite este tratamiento cada vez que te laves el cabello para eliminar la caspa.

Nota: Las sugerencias publicadas en nuestra página de ninguna manera sustituyen la opinión de un profesional en medicina. Antes de poner en práctica alguno de nuestros consejos, es recomendable pedir la opinión de un especialista.

