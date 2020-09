De Bruyne es elegido como el mejor jugador del año #Deportes

La PFA (sindicato de jugadores en Inglaterra) eligió al belga Kevin de Bruyne como mejor jugador de la temporada.

El galardón, en el que votan los propios jugadores, coronó al futbolista del Manchester City por encima de Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Sadio Mané y Jordan Henderson, del Liverpool, y su compañero Raheem Sterling.

The PFA Players’ Player of the Year 2020: Kevin De Bruyne, Manchester City!

September 8, 2020