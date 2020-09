«Está loca”, lo que piensan los ex de Selena Gómez #Entretenimiento

Selena Gomez está aprovechando la promoción de su nueva línea de maquillaje para soltar algunas prendas sobre su vida amorosa.

Durante un reciente tutorial de maquillaje en YouTube con Nikki Tutorials, la artista texana confesó que para ella es muy difícil conseguir pareja durante la cuarentena.

“Eso, sin embargo, no es una invitación para que alguien me invite a salir justo ahora”, aclaró la vocalista de Rare y Look At Her Now.

“Cada uno de mis ex piensa que estoy loca, pero no me importa”, dijo la actriz, que tiene entre sus conquistas a famosos como Justin Bieber, Niall Horan, Zedd y The Weeknd.

La aclaratoria de la artista llega luego de que se difundieran rumores sobre su supuesta molestia por un tema de DJ Khaled y Drake en el que se le menciona, y en el que aparece Justin Bieber.

El el video de la canción Popstar, de DJ Khaled ft. Drake, Bieber hacer el papel de Drake, quien no pudo grabar el clip, y en un momento dado nombra a Selena y a Ariana Grande.

“Soy un popstar, pero esta mierda no es chicle. Probablemente pensarías que mi mánager es Scooter Braun, sí. Pero mi mánager con veinte putas en Buddakan. Mira, Ariana, Selena, mi Visa. Puede tomar tantos cargos como sea necesario, mi chica”, es el verso cuestionado.

Aunque ni Selena ni Ariana se han manifestado sobre el tema públicamente, fuentes cercanas a la artista afirman que está súper molesta y se siente insultada.

Los fans, por su parte, se dedicaron a culpar de todo a Justin, a quien le reclamaron “seguir usando a Selena” para “mantenerse en la palestra”.

Los Ex de la cantante

Hace unos atrás Selena dijo que quería una nueva pareja que fuera un hombre genuino, acotando: “En los primeros cinco segundos puedo decir si me encuentro con alguien que solo quiere una cosa. Me encanta lo gracioso. No me gusta la arrogancia. No me gusta que se luzcan. Me encanta lo juguetón y aventurero pero con los pies en la tierra y genial”.

Finalmente, hay que recordar que algunas de las relaciones públicas que mantuvo Selana en el pasado fue con los cantantes Justin Bieber y The Weeknd, aparte del actor Orlando Bloom quien hace días se convirtió en padre de una niña con la estrella pop Katy Perry.